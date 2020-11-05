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Платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра»

Интеграция Бизнес-приложения

10 ноября 2020 года платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра». В этом году форум будет проходить в смешанном формате. Mail.ru для бизнеса поддержит форум онлайн-выступлением. Мы представим сервисы для корпоративных коммуникаций, которые как никогда необходимы бизнесу в современных условиях.

Платформа «Mail.ru для бизнеса» — это корпоративные Почта Mail.ru, мессенджер Myteam и файловое хранилище Teambox. Продукты платформы отвечают требованиям статьи 12.1 Федерального закона N 149-ФЗ «О защите информации» — ваши корпоративные данные будут в безопасности.

Почта и Мессенджер включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, то есть подходят для импортозамещения. Сервисы доступны как в облаке, так и для инсталляции на ваших серверах — каждая компания сможет выбрать удобное для себя решение.

От лица платформы «Mail.ru для бизнеса» выступит Алексей Печенин, директор по развитию бизнеса. Он представит кейс, посвящённый трансформации и автоматизации рабочего места сотрудника.

Приглашаем принять участие в обсуждении цифровизации госсектора: поговорим вместе о перспективах и актуальных барьерах, которые могут возникнуть на пути внедрения новых сервисов внутри государственных структур; расскажем, как простые решения для корпоративных коммуникаций могут повысить эффективность работы и упростить бизнес-процессы внутри компании.

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