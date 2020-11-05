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«Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области

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«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения работоспособности информационных систем здравоохранения при работе с большим объемом информации.

Обновление вычислительного кластера Мурманской области проводилось в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ». Основной целью модернизации стали наращивание вычислительных мощностей и их интеграция в действующую ИТ-инфраструктуру.

«Сегодня мы продолжаем постепенно создавать современную ИТ-инфраструктуру здравоохранения. В прошлом году прошел первый этап формирования вычислительного кластера, в этом году – масштабируем уже созданный. Федеральный проект по созданию единого цифрового контура здравоохранения запланирован на срок до 2024 года, проведение работ по обеспечению ИТ-инфраструктуры на уровне региона является одним их этапов по достижению целей проекта», – отметил Андрей Никитинский, руководитель Медицинского информационно-аналитического центра Мурманской области.

Для реализации проекта применялись конвергентные решения. Они помогают гибко управлять нагрузкой на ИТ-инфраструктуру: в короткие сроки дополнять ее новым аппаратным обеспечением. Кроме того, такие решения легче обслуживать за счет работы технической поддержки в формате «единого окна».

«По итогам проекта производительность вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области существенно возросла. При этом увеличение мощности не потребовало высокого роста затрат электроэнергии и площадей для размещения оборудования. Также мы смогли повысить уровень отказоустойчивости, что в итоге приведет к усилению информационной безопасности и защиты медицинских данных – например, результатов лабораторных и инструментальных исследований, диагнозов и назначений», – сказал Руслан Харлашин, руководитель отдела продаж компании «Netrika Интеграция».

«Netrika Интеграция» реализовала проект за 60 дней, работы были сданы в конце августа 2020 г. Сегодня вычислительный кластер Мурманской области действует на полную мощность.

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