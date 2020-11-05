МТС построит гибкую облачную инфраструктуру нового поколения

МТС объявила о выборе платформы с открытым исходным кодом OpenStack для создания облачной инфраструктуры нового поколения на основе концепции гибкой архитектуры cloud native , что позволит диверсифицировать сотрудничество с вендорами и гармонизировать развитие сетевой и ИТ-инфраструктуры. По итогам конкурса поставщиком платформы выбрана компания Canonical, развивающая проекты свободного программного обеспечения на основе Linux-дистрибутива Ubuntu.

МТС планирует развернуть облачную платформу нового поколения на базе решения Canonical OpenStack в одиннадцати дата-центрах по всей России и ввести её в промышленную эксплуатацию в течение 2021 года. В будущем использование платформы OpenStack будет способствовать развертыванию сетей следующих поколений, даст возможность ускорить разработку новых продуктов и сервисов, сократить затраты на содержание облачной инфраструктуры. Кроме того, MTS планирует нарастить свою ключевую технологическую экспертизу в области построения облачных платформ на базе ПО с открытым исходным кодом и создать собственный центр компетенции для разработки решений на основе OpenStack.

«Закрытые программно-аппаратные решения на нашей сети постепенно замещаются современными открытыми компонентами. Выбрав платформу OpenStack, МТС реализует стратегию поэтапной миграции собственной инфраструктуры на открытое ПО. Развитие экосистемы на базе OpenStack придаст импульс внедрению новых технологий, развертыванию сетей 5G и созданию на нашей сети ресурса для пограничных вычислений. Использование OpenStack даст нам возможность оптимизировать стоимость владения платформами виртуализации, использовать различные варианты виртуальных платформ для внедрения новых телеком-решений и ИТ-сервисов. Это поможет компании удерживать технологическое лидерство на российском телеком-рынке, повышать адаптивность ИТ-инфраструктуры, быть готовой к новым технологическим вызовам и запросам клиентов», — отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Canonical очень рада сотрудничеству с компанией МТС, предоставив ей платформу, на которой можно развернуть сеть 5G. Партнерство поможет заложить фундамент облачной ИТ-инфраструктуры, обеспечивая последние обновления в предсказуемом и автоматизированном режиме. Благодаря встроенной комплексной системе безопасности и использованию унифицированных автоматизированных решений от ядра сети до удаленных периферийных устройств наше партнерство выводит МТС на передовые позиции во внедрении инноваций с открытым исходным кодом», - сказал вице-президент по глобальным альянсам Canonical Режис Пакетт (Regis Paquette).

«Во всем мире операторы связи делают выбор в пользу OpenStack. То, что начиналось как гибкая структура для развертывания и управления сетевыми функциями, превратилось в предпочтительную платформу для управления эволюцией сетей от LTE к 5G. Canonical с самых первых дней была важным поставщиком решений свободного ПО и мы поздравляем их команду с началом работы с МТС над созданием гибкой открытой инфраструктуры для 77 миллионов абонентов компании», - отметил главный операционный директор Open Infrastructure Foundation Марк Колье (Mark Collier).

Дальнейшее развитие экосистемы на базе OpenStack позволит размещать в ЦОД высоконагруженные телеком-сервисы и виртуальные сетевые функции, располагать вычислительную инфраструктуру максимально близко к пользователям, а также обеспечить необходимый уровень отказо- и катастрофоустойчивости. Новая инфраструктурная экосистема будет разделена на несколько технологических ландшафтов, каждый из которых будет обеспечивать требуемый уровень обслуживания клиентов в зависимости от степени критичности внедряемых приложений и сервисов.