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«Крок» и SAS расширяют партнерство в ритейле

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Крок» и SAS объявили о расширении партнерства в сегменте ритейла. Специалисты «Крок» займутся внедрением продуктов SAS для оптимизации цепочек поставок в масштабных проектах цифровой трансформации логистики в ритейле.

В условиях пандемии ритейл-компании попали в двойственное положение. С одной стороны, население пошло на массовые закупки отдельных категорий товаров, что спровоцировало нехватку и перебои в цепочках поставок как на уровне логистики, так и на уровне ИТ-систем. С другой, спрос на непродовольственные товары сократился на 50-70%, что заставило многих участников этого сегмента повысить оборачиваемость.

Технологический стэк, предлагаемый SAS, позволит использовать инструменты тактического и оперативного моделирования ситуации, повысить прозрачность и сбалансировать цепочку поставок на каждом этапе, начиная с доставки от завода-изготовителя через распределительные центры до конечного потребителя. Это поможет точно анализировать и отслеживать спрос на отдельные категории товаров, сезонные и “карантинные” всплески потребления, а также управлять промоутированием на стратегическом, тактическом и операционном уровне.

В рамках партнерства SAS и «Крок» именно такой проект реализуется в ритейлере «Строительный двор», одном из крупнейших поставщиков строительных и отделочных материалов. Все инструменты внедряются на базе аналитической платформы SAS Viya. В рамках проекта, помимо собственно аналитических задач, планируется создание пользовательских интерфейсов и настройка единого рабочего места для категорийного менеджера, которое упростит работу с информацией и поможет более эффективно принимать решения.

Этот проект рассматривается в компании «Строительный двор» в качестве фундамента для выстраивания аналитического центра и создания внутренней аналитической экспертизы.

«Аналитика помогает в решении многочисленных задач в ритейле – как масштабных, так и совершенно небольших – от управления промоактивностями и их оптимизации до динамического ценообразования и оптимизации логистики. Усиление нашего партнерства с компанией «Крок», которая является одним из наиболее опытных и ведущих интеграторов на российском рынке, позволит нам наладить более активных обмен экспертизой на рынке и будет способствовать реализации крупных, сложных проектов для наших общих заказчиков», - сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления Retail & CPG компании SAS Россия/СНГ.

«Аналитика данных уже перестала быть просто хайпом на высоких технологиях, играя важную роль в совершенствовании управления цепочками поставок в любой отрасли: от тяжелой промышленности до онлайн-ритейла. Внедрение аналитических систем является важным шагом к повышению прозрачности всех бизнес-процессов. Это позволяет найти узкие места на всех этапах: от производства товаров до “последней мили”. Благодаря технологиям SAS «Стройдвор» сумеет повысить маржинальность и минимизировать потери из-за коронакризиса, а также подготовиться к потенциальным вызовам в будущем», – сказала Анастасия Гончарова, руководитель направления «Управление логистикой» ИТ-компании «Крок».

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