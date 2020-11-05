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DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataPro объявила об открытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежности Tier IV.

Совокупная мощность нового дата-центра DataPro составляет 1600 стойко-мест. В настоящий момент в эксплуатацию введена первая очередь на 800 стойко-мест. Вторая очередь (на 800 стойко-мест) будет доступна до конца 2020 года. При этом общее число стоек в ЦОДах DataPro вырастет до 3600, что позволит компании выйти на второе место на российском рынке коммерческих дата-центров.

«Несмотря на все ограничения, связанные с карантином, команде DataPro удалось в рекордные сроки реализовать столь уникальный проект. Работа велась при плотном взаимодействии со специалистами Uptime Institute, которые подтвердили соответствие проектной документации уровню надежности Tier IV, — сказал Алексей Солдатов, генеральный директор DataPro. – Правда, пандемия внесла свои коррективы в наш график работ, не позволив пройти сертификацию на соответствие Tier IV к открытию дата-центра, однако мы планируем полностью завершить сертификацию в категориях Design и Facility в ближайшее время..

«Уровень клиентских запросов в России растет, и надежность ЦОДа стоит на одном из первых мест среди требований клиентов. Это интересный флагманский проект, который покажет, на сколько востребованы ЦОДы такого класса в России. Успех проекта во многом будет определяться грамотной ценовой политикой и продвижением новой площадки», — отметил Станислав Мирин, ведущий консультант iKS-Consulting.

«Строительство нового дата-центра является первым этапом реализации новой стратегии DataPro, направленной на создание ведущего частного оператора ЦОДов в России, сказал Евгений Богданчиков, исполнительный директор DataPro. — В среднесрочной перспективе компания планирует удвоить мощности своей первой площадки DataPro Moscow I и начать строительство третьего дата-центра».

Tier IV – наивысший уровень в системе классификации Uptime Institute. Объекты, построенные и сертифицированные по Tier IV, являются отказоустойчивыми (Fault Tolerant). Всего в мире насчитывает всего около 50 объектов, имеющих сертификат Tier IV, даже в США – стране, являющейся мировым лидером рынка коммерческих ЦОДов, таких объектов только четыре.

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