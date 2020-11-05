Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«1С-ИжТиСи» автоматизировала обновление системы учета одного из крупнейших заводов Воронежской области

Интеграция Внедрения

Использование сервиса обновления позволило снизить финансовые затраты предприятия и разгрузить IT-персонал для решения более важных задач.

АО «Завод ЖБК» — одно из предприятий Воронежской области, специализирующееся на производстве сборных железобетонных конструкций для строительства зданий.

Для автоматизации процессов в компании внедрены нетиповые конфигурации «1С:ERP + БИТ Финанс» с интеграцией мобильных приложений и «1С:Зарплата и управление персоналом».

Ранее обновление конфигураций осуществлялось вручную и занимало около месяца. Для сокращения финансовых и трудовых издержек на предприятии было решено автоматизировать обновление 1С программ. Наличие авторского решения и более выгодные условия среди фирм-франчайзи помогли сделать выбор в пользу компании «1С-ИжТиСи». Результатом сотрудничества с ижевской ИТ-фирмой стало сокращение сроков обновления программ и освобождение программистов предприятия от рутинных операций по обновлению 1С.

«Благодаря сервису, обновление программ происходит за гораздо меньший срок, а наши программисты освобождены от монотонной ручной работы в пользу выполнения других задач», – сказал Валерий Друзев, начальник отдела по разработке и сопровождению учетных систем АО «Завод ЖБК».

Другие материалы рубрики

Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску

Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте

Все бизнес-активы интернет-омбудсмена России признаны банкротами

Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД

Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

Техноблог

На что влияет размер матрицы камеры смартфона?

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Показать еще

Наука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online