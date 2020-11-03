«Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов

ПАО «Северсталь» внедрило инструмент Intelligent Business Cloud by Celonis, который продолжает развитие системы SAP Process Mining by Celonis по процессам управления закупками (SAP P2P) и управления поставщиками (SAP SRM). Решение дополняет ранее настроенные дашборды системой уведомлений с использованием прогнозной аналитики и системой управления ключевыми показателями эффективности.

Intelligent Business Cloud by Celonis позволяет выстроить непрерывную систему оптимизации бизнес-процессов за счет применения алгоритмов машинного обучения, настройки интеллектуальных уведомлений и автоматизации действий пользователей ERP-системы. В результате в одном аналитическом инструменте выполняется реконструкция и визуализация бизнес-процесса, его оперативный анализ и оптимизация, а также мониторинг показателей для оценки изменений процесса в режиме реального времени. Прогнозирование осуществляется с точностью свыше 90% и основано более чем на 35 признаках. Система управления ключевыми показателями эффективности объединила более 50 показателей закупочного процесса на одном экране, и их анализ стал более удобным и динамичным.

«Эффективные и прозрачные бизнес-процессы - это необходимая составляющая для достижения стратегических целей и внедрения новых цифровых решений. Совместными усилиями нашей внутренней команды, PwC и коллег из SAP нам удалось существенно развить систему, которая позволяет в реальном времени анализировать и оптимизировать процесс закупок и управления поставщиками. Применение предиктивной аналитики и системы уведомлений о нежелательных событиях сделало управление закупками ещё более эффективным», - сказал Дмитрий Сахно, директор по продажам сырья и закупкам «Северстали».

«Сегодня с помощью SAP Process Mining by Celonis Северсталь видит процессы в цифровом виде, детализирует их до самого низкого уровня и имеет возможность оперативно реагировать в реальном времени. При использовании решения возможно до 15% сократить затраты, минимизировать неэффективные операции в процессах и выявлять факторы нарушений. Совместно с «Северсталью» мы планируем и дальше развивать систему оптимизации бизнес-процессов компании. В частности, планируется дополнить ее современными инструментами роботизации, которые будут исправлять ошибки в процессах без вмешательства человека или оповещать специалистов о необходимости принятия тех или иных мер», - отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

Григорий Борисенко, руководитель Центра компетенций по Process Mining PwC в России, команда которого помогала в реализации проекта, отметил, что самые передовые технологии оперативно становятся доступны в облачных сервисах, что заставляет компании в стремлении к развитию более гибко подходить к вопросу использования облаков. Чтобы облачная технология работала безопасно, нужна слаженная работа многих команд: от бизнес-заказчика и информационной безопасности, до технических архитекторов и представителей поставщика облачного решения.

Сейчас системой Celonis пользуются более 150 человек из разных бизнес-подразделений «Северстали», и их число продолжает расти. Компания планирует развертывать систему на новых процессах, расширяя возможности предиктивной аналитики и создавая новые интеллектуальные уведомления и решения по автоматизации.