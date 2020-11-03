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«Наймикс» улучшила сервис заказов для самозанятых с помощью технологий распознавания Smart Engines

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Наймикс», предоставляющая сервис для удобного поиска заказов и исполнителей, внедрила в мобильное приложение технологию распознавания паспорта РФ и банковских карт компании Smart Engines. Решение позволяет быстро и безопасно заполнить все необходимые данные для прохождения регистрации и верификации личности пользователя.

«Наймикс» — компания-разработчик платформы, которая позволяет выстраивать деловые отношения между организациями и самозанятыми исполнителями, оказывающими услуги в различных сферах деятельности. На площадке представлены актуальные заказы во всех сферах деятельности от строительства и перевозки грузов до маркетинга и рекламы. Сервисы «Наймикс» для юрлиц включают маркетплейс заказов, удобный платежный сервис для единичных и массовых выплат, электронный документооборот: от заключения договора до оформления закрывающих документов.

Для того чтобы начать выполнять заказы исполнителю нужно получить статус самозанятого и зарегистрироваться в приложении «Наймикс». Ввод необходимых для регистрации данных стал значительно проще за счет внедрения технологии распознавания Smart Engines. Теперь достаточно открыть мобильное приложение и показать главную страницу паспорта, а затем страницу с пропиской камере телефона — система автоматически считает данные и внесет их в заполняемую форму. В процессе регистрации, также, потребуется распознать данные банковской карты, которая будет использоваться для осуществления последующих выплат.

Основанные на современных разработках в области искусственного интеллекта, алгоритмы Smart Engines за несколько мгновений распознают документы и банковские карты в видеопотоке в режиме реального времени. Пользователям не нужно прицеливаться и подбирать подходящее для распознавания положение или освещение. Все вычисления выполняются внутри мобильного приложения без передачи изображений в сторонние сервисы и третьим лицам, это делает процесс ввода персональных и чувствительных данных безопасным как для самозанятого исполнителя, так и для компании «Наймикс».

«Мы предлагаем инновационный сервис для поиска заказов и исполнителей, уделяя большое внимание развитию нашей платформы. Благодаря внедрению технологий распознавания компании Smart Engines мы значительно ускорили процесс прохождения регистрации в приложении и сделали его более удобным для самозанятых», — сказал генеральный директор компании «Наймикс» Виктор Емец.

Мобильное приложение «Наймикс» с возможностью распознавания паспорта РФ уже доступно в Google play. В ближайшее время будет выпущена новая версия для пользователей устройств с операционной системой iOS.

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