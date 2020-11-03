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Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и продаже высокоэффективных насосов и насосных станций для бытового и промышленного использования в таких сегментах, как системы водоснабжения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, орошения и водоотведения. Международная группа DAB PUMPS имеет 6 производственных площадок и филиалы в 14 странах мира, в том числе и в России.

С 2014 года DAB PUMPS использует решение на базе Infor LN и Infor OS в качестве глобальной системы управления и планирования для всех бизнес-единиц группы. Глобальная ИТ-система поддерживает унификацию процессов управления производством, закупками, продажами и логистикой на международном уровне, обеспечивает гибкость и быструю реакцию бизнес-процессов на любые изменения.

В марте 2020 года российское подразделение DAB PUMPS при поддержке IPL Consulting осуществило успешную миграцию на новую версию Infor LN 10.7, особенностью которой является включение российской локализации в стандартную конфигурацию системы. Настройку функциональности российской локализации ERP-системы Infor LN, перенос данных и сопровождение запуска в промышленную эксплуатацию для российского филиала осуществляли специалисты IPL Consulting, «Золотого партнера» компании Infor.

Корпоративное решение DAB PUMPS на базе Infor LN поддерживает управление и планирование продаж и закупок на глобальном уровне, обеспечивает интеграцию филиалов с головной компанией в части спроса для планирования производства, а также в части информации об ожидаемых поставках. Система позволяет рассчитывать для клиентов срок доставки продукции с учетом доступных ресурсов, плановых сроков производства и транспортировки, дает возможность управлять приоритетами заказов в соответствии с датой их приема. Контур управления продажами и отгрузками продукции охватывает интеграцию со складами 3PL-операторов.

При поддержке специалистов IPL Consulting в финансовом блоке Infor LN реализованы международная и российская методологии ведения учета. В мае 2020 года квартальная бухгалтерская и налоговая отчетность была подготовлена уже с помощью отчетов и аналитики, формируемых в новой версии Infor LN.

Обновленная версия Infor LN повышает уровень удобства при взаимодействии с корпоративной системой DAB PUMPS. Пользователи могут самостоятельно вносить изменения в формы отчетов. Кроме того, реализовано множество обзорных форм, позволяющих находить и анализировать информацию в режиме одного окна.

По завершении перехода на Infor LN 10.7 в группе DAB PUMPS рассматривают возможность использовать на глобальном уровне предусмотренные в новой версии функции переноса корпоративных бизнес-приложений в облачные сервисы.

IPL Consulting c 2014 года занимается сопровождением и развитием ERP-системы группы DAB PUMPS в России. Данный проект является вторым проектом миграции, в предыдущем проекте (в 2015 году) был реализован переход на версию Infor LN 10.4.

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