Авиакомпания «Азимут» ускорила работу в программе «1С»

Специалисты «Гэндальф» помогли авиакомпании «Азимут» перейти в новую базу «1С». «Авиакомпания АЗИМУТ» базируется в аэропорту «Платов» города Ростова-на-Дону. Компания принимает активное участие в развитии транспортной системы Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и в целом региональных авиаперевозок России.

Парк самолетов компании «Азимут» состоит из современных воздушных судов SSJ-100. В штате работают квалифицированные авиационные специалисты.

«Азимут» обеспечивает высокие стандарты сервиса при выполнении пассажирских перевозок, а также следит за порядком во внутренних бизнес-процессах, одним из которых является ведение учета. В то время как авиаперевозки требуют особой специфики ведения бухгалтерского учета.

Ранее сотрудники сталкивались с некорректными настройками НСИ и администрирования, отрицательными остатками по взаиморасчетам и по партиям товаров, а также с неправильно проведенными документами.

Решили перейти в новую базу «1С», а для этого сделать ее свертку на определенную дату, перенести документы за период, в который уже велся учет, и исправить в нем ошибки. В качестве подрядчика выбрали компанию «Гэндальф».

Специалисты начали с адаптации типовых правил «1С» под специфику учета. После настройки правил проверили остатки. В текущую базу нельзя было перенести ошибки, но в то же время ошибки прошлого периода могли влиять на актив и пассив баланса. Дополнительно согласовывали исправление ошибок с использованием других счетов, чтобы актив сошелся с пассивом.

Далее приступили к переносу документов. Переносили один год. При переносах специалисты «Гэндальф» столкнулись с дублированием ключей аналитик и вынуждены были доработать обработку, которая анализировала эти ключи и удаляла их задвоения. Проводили помесячно, сверяли все, чтобы не повлияло на сданную отчетность, потому что перенос происходил уже после того, как заказчик отчитался за период. На месяц у подрядчика уходило около трех дней, и по два дня у сотрудников авиакомпании было на проверку каждого месяца. Масштабностью задачи были обусловлены сроки ее реализации – работы длились порядка квартала.

Людмила Владимировна Кузовенко, главный бухгалтер авиакомпании «Азимут», сказала: «Свертка базы в разы ускорила работу системы. За счет точных остатков в регистрах списывается НДС по авансам. При выписке счета-фактуры на аванс документы расчетов фиксируются правильно, и аванс восстанавливается. Решен вопрос с отрицательными остатками по складам – партии работают корректно, и пользователю сейчас проще выводить списания. Также достоверно рассчитывается резерв отпусков. Меньше времени уходит на работу с документами, в том числе по взаиморасчетам. Более точно формируется налоговая и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Мы довольны результатом, ведь эффективность работы выросла. В 2020 году планируем начать полностью использовать типовой функционал «1С:Комплексной автоматизации» в плане бюджетирования, планирования и казначейства, запустить «1С-Документооборот» и «1С-ЭДО».