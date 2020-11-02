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Торговая сеть «Виктория» подключилась к блокчейн-платформе Factorin

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

Группа компаний «Дикси» и блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin и расширяют сотрудничество. Теперь ускоренное получение финансирования доступно поставщикам дочерней розничной сети ― ТС «Виктория».

Factorin ― одна из крупнейших распределенных блокчейн-платформ для торгового финансирования в Европе. Решение полностью автоматизирует весь электронный документооборот и ускоряет получение финансирования, но главное ― обеспечивает полную конфиденциальность информации. Данные по сделкам доступны только их участникам. В отличие от других платформ у Factorin доступа к коммерческой информации нет.

В июне 2019 г. ГК «Дикси» стала первым партнером Factorin, подключив к платформе своих поставщиков. Сотрудничество с блокчейн-платформой позволило ритейлеру на 75% минимизировать ручной труд, связанный с факторинговыми операциями, и ускорить верификацию документов с 7-10 дней до нескольких часов.

За полтора года с момента запуска в коммерческую эксплуатацию через Factorin были профинансированы более 665 тыс. поставок на общую сумму более 80 млрд руб. Сегодня к блокчейн-платформе подключены 37 банков и факторинговых компаний, а также крупнейшие российские ритейлеры и сотни компаний-поставщиков.

«Теперь у «Виктории» полностью автоматизированы процессы, связанные с факторингом. Это позволит увеличить портфель по факторингу, оптимизировать работу сотрудников компании и повысить эффективность работы с кредиторской задолженностью», – отметил Андрей Маклин, сооснователь и CEO Factorin.

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