«СКАЛА-Р Управление» теперь работает с внешними СХД

Rubytech объявила о том, что «СКАЛА-Р Управление» версии 1.80 поддерживает работу с внешними СХД. Новая версия системы управления виртуализацией дает возможность постепенно перейти с дорогостоящих зарубежных аналогов на российское промышленное решение без замены аппаратной платформы.

Вычислительная инфраструктура большинства ИТ-систем построена по традиционной схеме: «виртуализация + серверы + СХД». При этом зачастую срок службы систем хранения данных превышает срок эксплуатации вычислительных компонентов. Ведь обычно конфигурацию корпоративных СХД выбирают на длительный срок и с учетом дальнейшего масштабирования, в то время как серверы меняют чаще, отдавая предпочтения более производительным платформам.

Гибкость новой версии системы «СКАЛА-Р Управление» 1.80 позволяет совершить плавный переход со старой или не соответствующей современным требованиям к импортонезависимости ИТ-инфраструктуры на перспективную гиперконвергентную среду. Переход можно осуществлять постепенно — по мере устаревания оборудования. Поддержка архитектуры «сервер + СХД», реализованная в версии 1.80, позволяет создать уникальное решение, которое будет управлять одновременно старой и новой инфраструктурой и обеспечивать плавный переход в импортонезависимую среду.

«СКАЛА-Р Управление 1.80» может поставляться в нескольких комплектациях: в виде только программного обеспечения; в комплектации с бездисковыми вычислительными узлами, использующими в качестве накопителей внешнюю СХД; как полный программно-определяемый инфраструктурный комплекс «СКАЛА-Р» с возможностью подключения действующих СХД заказчика.

Это позволяет не только заменить зарубежную систему виртуализации на уже установленном вычислительном оборудовании и дисковых массивах, но и создать промышленную инфраструктуру виртуализации с использованием выделенных систем хранения данных.

Святослав Сорокин, директор по развитию продуктов СКАЛА-Р, отметил: «Гибкость, горизонтальное масштабирование, производительность и отказоустойчивость СКАЛА-Р позволяют построить инфраструктуру любого масштаба. Архитектура гиперконвергентных систем дает возможность сделать это и в полной мере перейти к WebScale IT. Однако развивая продуктовую линейку СКАЛА-Р, мы в первую очередь ориентируемся на потребности заказчиков, которые не всегда готовы менять архитектуру или аппаратное обеспечение полностью. Именно поэтому в версии 1.80 СКАЛА-Р Управление мы реализовали возможность поддержки внешних СХД.

Теперь наши продукты позволяют управлять из единой консоли как комплексами дезагрегированной, так и гиперконвергентной архитектуры, давая возможность поэтапного развития платформы виртуализации».