SITA улучшает автоматизацию предполетных процедур для соответствия новой системе въезда в страны ЕС

SITA выпустила позиционный документ, в котором подробно описаны последние интеллектуальные решения компании на этапе прохождения пограничного контроля. Изложенные технологии, включая киоски самообслуживания для считывания биометрических данных, позволяют аэропортам адаптироваться под запланированные на 2022 год изменения правил пересечения границы для путешественников в страны Шенгенской зоны.

Новая система въезда/выезда стран-участниц ЕС (Entry/Exit System) будет обеспечивать надежную и последовательную проверку данных пассажиров с помощью биометрического сканирования лица вместо предъявления посадочного талона. Система EES направлена на защиту внешних границ всех государств, входящих в Шенгенскую зону.

Джереми Спринголл (Jeremy Springall), вице-президент Border Management SITA, сказал: «Введение системы EES имеет значительные преимущества, но также требует оперативного решения важных аспектов со стороны государств-членов ЕС, чтобы пассажиры могли насладиться «бесшовными» путешествиями. Новая система нуждается в особенном подходе, выходящем за рамки использования биометрических «электронных ворот», пунктов самостоятельной регистрации и киосков самообслуживания. В настоящее время государства, входящие в Европейский Союз, обладают уникальной возможностью трансформировать опыт прохождения предполетных операций для туристов с помощью новейших и доказавших эффективность технологий по управлению границами».

Технологии SITA позволят прибывающим в Шенгенскую зону путешественникам подтверждать свою личность и проходить регистрацию на рейс в Центральной системе EES, воспользовавшись автоматизированными стойками. Также появится возможность обновить информацию с помощью любого действующего проездного документа или визы, внести прочие изменения, касающиеся поездки, или подтвердить свои биометрические данные. Они будут использованы для идентификации путешественника при прохождении через Е-gates, где необходимо только сканирование лица. Ожидается, что этот подход значительно сократит время обработки информации о пассажирах на пограничных пунктах воздушной гавани в сравнении с традиционной проверкой документов.

Пандемия COVID-19 нанесла мощнейший удар по сфере путешествий. Функциональные системы, способные адаптироваться к новым требованиям отрасли и реагировать на стихийные потоки пассажиров, играют ключевую роль в повышении их доверия к авиаперелетам.

Клиенты также ожидают более быстрого и автоматизированного прохождения предполетных процедур в аэропортах. В исследовании SITA, проведенном в январе и феврале 2020 года, прежде чем пандемия COVID-19 застала врасплох авиаиндустрию по всему миру, изучены ответы почти 7000 туристов из 27 стран, что составляет 75% глобального рынка авиаперевозок. Более трети клиентов (34%) утверждают, что использование технологий для цифровой идентификации положительно скажется на их пассажирском опыте, вытеснив самые обсуждаемые разработки – 5G и искусственный интеллект (ИИ). Отчет компании также продемонстрировал желание путешественников использовать интеллектуальные решения для автоматизации процедур на всех этапах поездки. Эта тенденция совпадает с мерами, принятыми представителями отрасли в связи с COVID-19, с целью уменьшить очереди в загруженных точках воздушной гавани и снизить необходимость прикасаться к оборудованию аэропорта или контактировать с персоналом.

Многие государственные органы и операторы воздушного транспорта внедрили в работу аэропортов киоски самообслуживания пассажиров, что позволяет идентифицировать их без вмешательства человека и оставить в прошлом формальные процедуры с документами. Кроме того, высококвалифицированные сотрудники пограничных служб получают возможность направить все внимание на оценку рисков и в целом наиболее продуктивно использовать свое время и навыки.

SITA интегрирует свои биометрические решения как в воздушных гаванях стран Евросоюза, так и за его пределами. На сегодняшний день по всему миру установлено более 5000 киосков самообслуживания, разработанных компанией. Автоматизированные технологии SITA, предоставляющей услуги в более чем 200 странах, гарантируют бесперебойное обслуживание клиентов и тем самым делают пассажирский опыт более безопасным и комфортным.