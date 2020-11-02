«Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России

«Лента» подвела первые итоги работы сервиса заказа и самовывоза товаров Click & collect, который работает на базе облачной платформы электронной коммерции SAP Commerce Cloud. На данный момент сервис запущен в 150 гипермаркетах «Лента» по всей территории России. При этом средний чек покупки через систему более, чем в 2 раза превышает стандартный средний чек в магазинах «Ленты».

Внедрение платформы SAP Commerce Cloud стало для «Ленты» важным шагом на пути развития омниканальных сервисов. В планах компании – дальнейшее тиражирование решения на все гипермаркеты сети по всей России.

Особенностью цифрового проекта стало то, что внедрение осуществлялось в период пандемии, поэтому все работы проводились в удаленном режиме. Партнером по внедрению выступила компания NOVARDIS. Система была внедрена в кратчайшие сроки – два месяца. За этот же период «Лента» выстроила отсутствующие ранее бизнес-процессы: комплектацию и управление заказами, операции колл-центра и др.

Услуга Click & collect доступна авторизованным пользователям сайта lenta.com. После авторизации клиенту предоставляется доступ к широкому ассортименту товаров, на которые действуют все акционные предложения и бонусные программы.

«События последних месяцев показали, что развитие онлайн-канала продаж для современных розничных сетей является одной из первоочередных задач. Сервис заказа и самовывоза позволяет сети гипермаркетов не только улучшить сервис, но и поддерживать объемы продаж в периоды, когда покупатели опасаются посещать многолюдные точки продаж из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Решение уже доказало свою эффективность, о чем свидетельствует стабильный рост количества заказов и суммы среднего чека», – сказал Денис Коровин, IT бизнес-партнер компании «Лента».

«Розничная торговля – одна из отраслей экономики, которая сильнее всех почувствовала на себе последствия коронакризиса. Практически все ритейлеры либо уже запустили e-commerce в том или ином виде, либо планируют его запустить в ближайшее время. Проект внедрения SAP Commerce Cloud в «Ленте» уникален тем, что компания оперативно смогла предоставить своим покупателям новые и удобные сервисы в самый разгар кризиса. Открытие нового онлайн-канала для компании – это сильная база для дальнейшего развития дополнительных сервисов, привлечения новой аудитории и увеличения лояльности существующих клиентов», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Сотрудничество компаний «Лента» и NOVARDIS продолжается уже на протяжении 17 лет. Проект внедрения облачной платформы электронной коммерции SAP Commerce Cloud стал еще одним совместным проектом, который был успешно реализован благодаря слаженной работе наших команд. Все работы проходили в удаленном режиме и в сжатые сроки. На сегодняшний день запуск сервиса заказа и самовывоза в компании «Лента» — это единственный в мире проект внедрения решений на базе портфолио SAP Customer Experience, выполненный всего за 2 месяца», – сказал Александр Низник, генеральный директор NOVARDIS.