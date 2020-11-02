Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Лента» подвела первые итоги работы сервиса заказа и самовывоза товаров Click & collect, который работает на базе облачной платформы электронной коммерции SAP Commerce Cloud. На данный момент сервис запущен в 150 гипермаркетах «Лента» по всей территории России. При этом средний чек покупки через систему более, чем в 2 раза превышает стандартный средний чек в магазинах «Ленты».

Внедрение платформы SAP Commerce Cloud стало для «Ленты» важным шагом на пути развития омниканальных сервисов. В планах компании – дальнейшее тиражирование решения на все гипермаркеты сети по всей России.

Особенностью цифрового проекта стало то, что внедрение осуществлялось в период пандемии, поэтому все работы проводились в удаленном режиме. Партнером по внедрению выступила компания NOVARDIS. Система была внедрена в кратчайшие сроки – два месяца. За этот же период «Лента» выстроила отсутствующие ранее бизнес-процессы: комплектацию и управление заказами, операции колл-центра и др.

Услуга Click & collect доступна авторизованным пользователям сайта lenta.com. После авторизации клиенту предоставляется доступ к широкому ассортименту товаров, на которые действуют все акционные предложения и бонусные программы.

«События последних месяцев показали, что развитие онлайн-канала продаж для современных розничных сетей является одной из первоочередных задач. Сервис заказа и самовывоза позволяет сети гипермаркетов не только улучшить сервис, но и поддерживать объемы продаж в периоды, когда покупатели опасаются посещать многолюдные точки продаж из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Решение уже доказало свою эффективность, о чем свидетельствует стабильный рост количества заказов и суммы среднего чека», – сказал Денис Коровин, IT бизнес-партнер компании «Лента».

«Розничная торговля – одна из отраслей экономики, которая сильнее всех почувствовала на себе последствия коронакризиса. Практически все ритейлеры либо уже запустили e-commerce в том или ином виде, либо планируют его запустить в ближайшее время. Проект внедрения SAP Commerce Cloud в «Ленте» уникален тем, что компания оперативно смогла предоставить своим покупателям новые и удобные сервисы в самый разгар кризиса. Открытие нового онлайн-канала для компании – это сильная база для дальнейшего развития дополнительных сервисов, привлечения новой аудитории и увеличения лояльности существующих клиентов», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Сотрудничество компаний «Лента» и NOVARDIS продолжается уже на протяжении 17 лет. Проект внедрения облачной платформы электронной коммерции SAP Commerce Cloud стал еще одним совместным проектом, который был успешно реализован благодаря слаженной работе наших команд. Все работы проходили в удаленном режиме и в сжатые сроки. На сегодняшний день запуск сервиса заказа и самовывоза в компании «Лента» — это единственный в мире проект внедрения решений на базе портфолио SAP Customer Experience, выполненный всего за 2 месяца», – сказал Александр Низник, генеральный директор NOVARDIS.

Другие материалы рубрики

«Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг

Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи

Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online