Консорциум SAP, Roche и Tenthpin разработает новый стандарт цепочек поставок для клинических исследований

SAP SE, Roche и Tenthpin объявили о сотрудничестве, в рамках которого создадут систему управления цепочками поставок медицинских товаров. Компании объединились в отраслевой консорциум и вместе работают над инновационным решением.

Организациям, занятым в клинических испытаниях, крайне важно располагать всесторонней информацией об изменениях спроса. Это необходимо, чтобы гарантировать доступность товаров и упаковки, особенно, когда глобальная пандемия влияет на цепочки поставок по всему миру. Чтобы удовлетворить специфические потребности медико-биологических компаний, SAP, Roche и Tenthpin создали промышленный консорциум, в него также входит большое число партнеров, занятых в биотехнологической индустрии, среди которых есть и поставщики различных систем для клинических исследований. Главной целью консорциума станет организация эффективных процессов поставки материалов.

SAP вместе с клиентами, вовлеченными в процесс ко-инноваций, разработает решение нового поколения на базе SAP S/4HANA и индустриального облака SAP для управления цепочками поставок медицинских товаров. Оно позволит учесть потребности в материалах при слепых и рандомизированных исследованиях, а также точнее планировать и эффективнее управлять запасами.

Ожидается, что новая система обеспечит большую гибкость бизнес-процессов для удовлетворения будущих потребностей в расходных материалах, оптимизацию процессов и данные в реальном времени, чтобы помочь руководителям принимать обоснованные решения по каждому аспекту цепочки поставок, сквозную прозрачность и понимание «внутренней кухни» процесса поставок, соблюдение требований, улучшение сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами: от поставщиков до медико-биологических компаний и клинических центров, комплексную поддержку для организации поставок: прогнозирование спроса, поиска поставщиков и целостности цепочки поставок, а также производства и сбыта.

Питер Майер, глава подразделения отраслевых решений и решений для бизнеса SAP, отметил: «Это партнерство – важнейшая веха в нашей отраслевой облачной инициативе. Вместе с Roche и Tenthpin мы можем удовлетворить конкретные потребности в управлении поставками для клинических исследований. Это скажется положительным образом не только на бизнесе, но и на результатах лечения пациентов. Получив более полное представление о прогнозируемом спросе и уровне запасов в клинических учреждениях, решение поможет сократить время цикла поставок медицинских товаров, скорректировать избыточные запасы и позволит принимать обоснованные решения».