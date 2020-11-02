ITglobal.com выполнила поставку систем хранения данных для Таврического Банка

В рамках проекта ITglobal.com модернизировала ИТ-инфраструктуру банка для миграции критически важных сервисов на новые системы хранения данных от IBM и оптимизации удаленного режима работы

В связи с эпидемиологической ситуацией многие компании, в том числе Таврический Банк, были вынуждены отказаться от работы в офисе и перевести часть сотрудников на удаленный режим. Подобный шаг потребовал оптимизации ИТ-инфраструктуры и дополнительных ресурсов, в том числе для хранения данных.

Чтобы провести период пандемии с минимальными потерями для бизнеса банк принял решение об апгрейде СХД для организации удаленных рабочих столов. Компания ITglobal.com является давним партнером Таврического, поэтому имеет необходимый уровень экспертизы и понимания процессов внутри организации.

В рамках нового соглашения, специалисты ITglobal.com выполнили поставку двух систем хранения данных последнего поколения IBM FlashSystem 5100 и технологии HyperSwap.

«Внедрение end-to-end NVMe-систем хранения данных позволило организовать удаленную работу для сотрудников банка в привычном для них режиме за ограниченный период времени. Модернизация инфраструктуры позволила осуществить миграцию бизнес-критичных сервисов на высокопроизводительные NVMe-СХД для обеспечения бесперебойной работы при высоких нагрузках. Данное решение оптимально подошло, учитывая особенности текущей виртуальной инфраструктуры Таврического Банка», – отметил Артем Петряков, менеджер корпоративных продаж ITglobal.com.

О компании ITglobal.com

ITglobal.com ведет работу по внедрению СХД различных вендоров с 2009 г. С 2011 г. компания является авторизованным партнером по оказанию услуг поддержки решений NetApp, а в 2012 г. получала Gold-статус для партнеров-реселлеров в программе вендора. Среди партнеров компании также Dell, Huawei, Cisco, Lenovo, Hitachi Vantara.

В 2019 г. компания провела ребрендинг, расширив портфель услуг и сервисов, чтобы активно развиваться на зарубежном рынке. В рамках этой программы были открыты офисы в США, Нидерландах, Казахстане, Турции и Республике Беларусь.

Таврический Банк (АО)

Банк создан в 1993 г. На данный момент Таврический Банк активно работает в направлении развития электронной коммерции и онлайн-платежей.

На протяжении всех этапов своего развития Банк всегда фокусировался на разработке высокотехнологичных решений, позволяющих повысить скорость, мобильность и надежность предоставляемых услуг.