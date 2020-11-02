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«ИКС Холдинг» – № 1 поставщик ИТ для операторов связи

Бизнес Финансовые результаты Телеком Интеграция

«ИКС Холдинг» возглавил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи за 2019 год по версии CNews Analytics. Согласно консолидированным финансовым показателям, выручка «ИКС Холдинга» от ИТ-проектов в телекоме за 2019 г. составила 78,1 млрд руб. В числе клиентов и партнеров Холдинга большинство операторов связи, оказывающих услуги на территории России, крупнейшими являются «Мегафон» и «Ростелеком».

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 2019 по сравнению с 2018 г. увеличилась на 59,5%. и составила 166 млрд руб. Порог входа в рейтинг вырос до 272 млн руб.

По итогам 2019 г. «ИКС Холдинг» вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компании России по мнению аналитического центра TAdviser и стал третьим среди всех компаний ранкинга по росту выручки. Кроме того, Холдинг вошел в рейтинги ведущего российского издания в сфере высоких технологий CNews: топ-3 крупнейших ИТ-разработчиков России, топ-3 самых быстрорастущих ИТ-компании, топ-10 крупнейших ИТ-компании России, топ-10 крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий, топ-30 крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора.

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