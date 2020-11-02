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EFSOL Oblako запустила сервис для бесплатного теста производительности «1С»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

EFSOL Oblako запускает новый бесплатный сервис для тестирования производительности конфигураций 1С. Новое решение должно стать ощутимым подспорьем для сотрудников компаний, которые столкнулись с проблемой медленной работы баз данных 1С, что также еще и усугубляется вынужденным переходом на удаленный режим работы из-за очередных карантинных ограничений в борьбе против коронавируса.

По словам инженеров EFSOL Oblako, одной из самых популярных проблем пользователей программного обеспечения 1С является торможение системы. В этом случае, специалисты EFSOL Oblako предлагают несколько вариантов решения проблемы, но важным этапом всегда является тестирование производительности базы 1С для определения причин.

Решение от EFSOL Oblako создано для оперативного и бесплатного тестирования производительности базы 1С на эталонном облачном сервере. Тест позволит определить, с чем связаны проблемы со скоростью работы программного обеспечения 1С: вызваны они проблемами с текущим сервером компании или кодом программы 1С.

Эталонный облачный сервер заранее оптимизирован для работы с 1С и показывает высокие замеры производительности согласно тесту Гилева и APDEX. На нем 1С работает с максимальной гарантированной скоростью.

Для получения доступа к сервису от пользователя требуется подать заявку на тестирование, загрузить базу 1С и протестировать ее работу. На это ему будет выделено 7 календарных дней.

«Тестирование 1С можно проводить сразу же после загрузки. Если с самой базой 1С все в порядке, то скорость работы будет быстрой. Если же 1С тормозит на эталонном сервере, то причина как правило кроется в некорректном коде самой 1С», – сказал ведущий инженер EFSOL Oblako.

По рекомендациям инженеров EFSOL Oblako, если на эталонном сервере программное обеспечение 1С работает быстро, необходимо провести апгрейд собственного сервера или перейти в быстрое облако. Если же на эталонном сервере наблюдаются проблемы со скоростью, необходимо будет привлечь специалистов 1С для аудита кода и исправления ошибок.

Создатели сервиса уделяют особое внимание вопросам безопасности и конфиденциальности данных, подчеркивая, что сервис EFSOL Oblako работает по соглашению NDA, поэтому коммерческая информация пользователя будет надежно защищена.

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