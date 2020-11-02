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CorpSoft24 взяла «Анатарус» под защиту в облако

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Компания CorpSoft24 предоставила защищенный хостинг сервису «Анатарус». «Анатарус» — это сервис доставки юридически значимых электронных уведомлений, альтернатива бумажным заказным письмам с уведомлением.

Для реализации сервиса «Анатарусу» было необходимо выполнить требования федерального закона №152 «О защите персональных данных».

Компания CorpSoft24 предоставила защищенный сервер информационной системе «Анатаруса» для хранения и обработки персональных данных пользователей.

«Наш хостинг позволил команде «Анатарус» быстро и без лишних затрат исполнить требования законодательства к обработке и защите данных, а также дополнительно защитить как пользователей сайта, так и самого оператора от хакеров, утечек и претензий регулирующих органов», — отметил Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

По его словам, CorpSoft24 осуществил техническую поддержку «Антарус» при переносе данных в облако. Это позволило заказчику отказаться от штата специалистов по информационной безопасности.

«Для нас ключевым в сотрудничестве с CorpSoft24 была экспертиза компании и высокий уровень технической поддержки, позволивший перенести данные в облако в течение 2 дней, обеспечив надежное хранение данных наших пользователей», - сказал Анатолий Русанов, основатель «Анатарус».

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