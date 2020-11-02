Cisco представила новые платформы для работы в публичных и частных облаках

Cisco представила новые программные решения, предназначенные для упрощения ИТ-операций в локальных дата-центрах и многооблачных средах. Теперь заказчики смогут улучшить адаптируемость своего бизнеса к изменениям бизнес-среды, а разработчики — ускорить разработку и внедрение инновационных приложений.

Сегодня бизнес-среда меняется очень быстро. Приложения становятся распределенными, работники — мобильными, требования к системам — более жесткими. Чтобы успешно противостоять этим вызовам, ИТ-службам требуются инструменты, обеспечивающие лучшее понимание процессов, происходящих как в сетевой инфраструктуре, так и на уровне приложений. Cisco рада представить дополнительные возможности своей ИТ-платформы, которые помогут ИТ-службам оперативно реагировать на происходящие на рынке изменения.

«Сложность ИТ-инфраструктур может парализовать работу компаний. Системы становятся не только более мощными, но и одновременно более сложными для управления. Чтобы возможности ИТ-служб соответствовали тому уровню, которого требует бизнес, нужны решения с акцентом на простоту, — сказал Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы корпоративных сетей и облачных технологий компании Cisco. — В этом году технологические команды во всем мире столкнулись с беспрецедентными переменами. Фундаментальные изменения в работе предприятий, школ и госструктур требуют соответствующих перемен от ИТ-служб. Сегодня Cisco представляет ИТ-платформы для работы многооблачной среде, которые ускорят цифровую трансформацию компаний благодаря продвинутой аналитике и автоматизации».

Cisco дает возможность обеспечить беспрецедентный уровень эффективности не только командам, которые обеспечивают работу приложений и облачных сервисов, но и командам SecOps, NetOps и DevOps. Кроме этого, Cisco дает заказчикам свободу выбора и контроля для всего ИТ-стека, упрощая и стандартизируя операции, а также обеспечивает прозрачность работы приложений и инфраструктуры.

Новые решения Cisco включают в себя.

Cisco Intersight. Одна из ведущих платформ системного управления теперь становится самой простой в мире гибридной облачной платформой, соединяющей частные дата-центры с частными облаками. Новый сервис Intersight Kubernetes Service позволяет автоматизировать управление жизненным циклом Kubernetes и контейнерных приложений в любой среде. Это серьезный шаг в развитии контейнерной экосистемы, который будет способствовать ускоренному созданию инновационных приложений. Уже доступное решение Intersight Workload Optimizer существенно упростило управление ресурсами приложений. С помощью одного инструмента, предлагающего полный обзор всего стека в реальном времени, заказчики смогут устанавливать соотношение стоимости и производительности приложений. Интеграция Intersight и AppDynamics дает ИТ-службам необходимые данные и аналитику для управления приложениями и профилактики проблем, которые могут ухудшить качество обслуживания пользователей.

Cisco Nexus Dashboard — единая платформа с поддержкой аналитики и автоматизации для работы с многооблачными сетями дата-центров, охватывающими локальные, облачные и граничные виртуальные сайты. Объединяя портфолио передовых операционных сервисов Cisco и важнейшие сервисы сторонних вендоров, Nexus Dashboard предлагает простой интерфейс для управления жизненным циклом приложений от настройки до сопровождения и оптимизации. Nexus Dashboard стимулирует внедрение нативно-облачных приложений, что способствует ускоренной окупаемости инфраструктурных инвестиций.

Cisco Identity Services Engine (ISE) упрощает повсеместный безопасный доступ к сети, обеспечивая использование концепции “zero trust” в любом месте и на любом устройстве. Благодаря последним инновациям Cisco ISE помогает идентифицировать различные IoT-устройства и загружать на их соответствующие политики безопасности прямо из облака, предоставляя ИТ-службам необходимые инструменты и дополнительную гибкость для защиты своих организаций.

Новые функции Cisco Intersight и платформа Cisco Nexus Dashboard будут доступны в конце календарного года, сервис Cisco Intersight Kubernetes — в первой половине 2021 г. Инновации Cisco ISE уже доступны.