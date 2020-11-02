«АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» займутся защитой промышленных предприятий от киберугроз

«Лаборатория Касперского» и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнёрство в сфере информационной безопасности будет направлено, в первую очередь, на защиту промышленных предприятий от киберугроз. Это позволит использовать наработки компаний для создания безопасной системы доступа пользователей к промышленному сегменту сети предприятия, а также полному контролю их действий в его периметре. Документ закрепляет и готовность сторон консультировать друг друга по возникающим вопросам, совместно тестировать системы защиты и т.д.

Соглашение станет логичным продолжением сотрудничества компаний. Ранее «Лаборатория Касперского» и «АйТи Бастион» разработали и вывели на рынок совместный проект в интересах крупных промышленных заказчиков: в сентябре была представлена интеграция системы контроля доступа (СКДПУ НТ) и Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Новое решение вызвало большой интерес промышленного бизнеса, особенно в связи с переводом на удаленный режим работы сотрудников, которым необходимо обеспечить безопасный доступ к критической инфраструктуре.

«Интеграция СКДПУ НТ и KICS стала ответом на запрос наших заказчиков. Это по-настоящему нужная и своевременная работа. Думаю, что соглашение о сотрудничестве с «Лабораторией Касперского» даст нам возможность увидеть еще больше задач заказчиков и вовремя предложить для них высокотехнологичные решения», - сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Александр Новожилов.

«Рынок сегодня насыщен средствами защиты информации. Вместе с тем, количество людей, которые обеспечивают безопасность предприятий не увеличивается. Нужно создавать не только надёжные решения, но и помогать предприятиям эффективно ими управлять, – отметил Алексей Петухов, руководитель направления Kaspersky Industrial CyberSecurity в России. – Наше сотрудничество с "АйТи Бастионом" позволит повысить надёжность защиты промышленных сетей и одновременно упростить её обеспечение. Все события о подключениях внутри промышленного сегмента, где установлен KICS for Networks, и все подключения к ним через или в обход СКДПУ НТ будут видны в едином интерфейсе администратору ИБ, что позволит оперативно предотвратить атаку или нелегитимные действия сотрудников и подрядчиков».