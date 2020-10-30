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«Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP

Интеграция Внедрения

ПАО «Татнефть» централизует базы данных своих пяти спортивных клубов «Ак Барс», «Барс», «Ирбис», «Нефтяник» и «Спутник» на основе решения SAP Sports One, дополненного возможностями SAP Analytics Cloud.

Унифицированная платформа позволит повысить эффективность управления командами и игроками. Информация о ходе игр, взаимодействии игроков, тренировках, расписании персонала и членов команды, а также медицинские показатели и др. будут агрегироваться и анализироваться в едином цифровом пространстве. Визуализированными данными игроков смогут пользоваться все участники клубов: тренеры, медики, скауты и аналитики, сами спортсмены. Проект реализуется совместно с командой экспертов SAP Services CIS.

Сегодня в систему заведено свыше 400 игроков и сотрудников команд, актуальные данные доступны в любое время и в любом месте. Это позволяет не только анализировать и улучшать спортивные показатели, но и отслеживать и развивать таланты, начиная с детских академий. Работа в едином информационном поле значительно сокращает административную нагрузку. Автоматизация рутинных процессов высвобождает больше времени на игровые процессы. А кроме этого, обеспечиваются лучшая защита данных, контроль за доступом к ним, решаются проблемы с потерей данных при смене персонала.

В дальнейшем планируется развитие решения за счет интеграции SAP Analytics Cloud с расширенными и информативными отчетами для менеджмента клуба, а также интеграции информационных (статистика, информация, аналитика) и технологических (датчики, показатели) данных.

Сопровождение системы и синхронизацию работы обеспечит ООО «ТатИТнефть» - дочернее предприятий компании «Татнефть», специализирующееся на разработке программного обеспечения и обслуживании информационных систем.



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