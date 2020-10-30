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«СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности

Интеграция Внедрения

В ООО «СДФ» завершены работы по внедрению модуля «Хомнет:XBRL» для автоматизированной подготовки отчетности в соответствии с таксономией XBRL Банка России. Проект был реализован в рамках расширенной поддержки в сотрудничестве с ГК «Хомнет».

В ходе проекта специалисты ГК «Хомнет» выполнили установку модуля «Хомнет:XBRL» на сервере ООО «СДФ» и произвели его первоначальную настройку.

ГК «Хомнет» было также организовано и проведено дистанционное обучение сотрудников ООО «СДФ» работе в программе и оказана методологическая поддержка при сдаче первой отчетности из решения «Хомнет:XBRL».

На проекте автоматизированы функции: работы с таксономией; загрузки данных из разных систем; валидации данных по правилам таксономии ЦБ; технологической проверки данных; формирования пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Благодаря функции автоматической загрузки данных в модуль «Хомнет:XBRL» из системы учета «Хомнет:НФО», внедренной немногим ранее, готовый к сдачи в ЦБ пакет отчетности XBRL формируется по кнопке.

Тестовая эксплуатация ПО завершена успешно и ООО «СДФ» перешел к полноценной работе в системе «Хомнет:XBRL».

ГК «Хомнет» по договору сопровождения продолжает оказывать консультационную поддержку пользователям ООО «СДФ» по методическим и техническим вопросам работы в программе.

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