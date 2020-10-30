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СБИС PRESTO и Gootax.pro интегрировались через API

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

СБИС PRESTO и сервис Gootax.pro интегрировались через API. Gootax.pro разрабатывает мобильные приложения (iOS и Android) для кафе, ресторанов, магазинов цветов.

В период второй волны коронавируса Gootax интегрировались с системой автоматизации ресторанов и кафе СБИС PRESTO. Теперь все заказы из приложения отправляются в СБИС PRESTO, где клиенты видят статус выполнения заказа, а также могут отправлять отзывы.

Казанцев Максим, генеральный директор Gootax.pro, сказал: «Наша компания работает более 10 лет, клиенты по всей России, СНГ, Европе. Мы помогаем компаниям адаптироваться к новой ситуации на рынке в условиях пандемии. Качественное и функциональное мобильное приложение позволяет получить конкурентное преимущество на рынке».

Федотов Михаил, руководитель проекта PRESTO, отметил: «Главная задача нашего сервиса — сделать учет и продажи в заведениях простыми и привлечь больше клиентов за счет программ лояльности, онлайн брони и доставки. Конечно, сейчас актуальность доставки крайне высока и Presto позволяет организовать ее под ключ».

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