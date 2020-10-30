КРОК разработал передовую систему обучения на базе VR для Пермского «УРАЛХИМа»

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» внедрил тренажер виртуальной реальности для обучения электромонтеров. Решение позволит специалистам предприятия отрабатывать навыки оперативных переключений на электротехническом оборудовании в безопасной среде, а также сократит время обучения квалифицированных электромонтеров и упростит подготовку опытных сотрудников к аттестации. Разработчиком новой обучающей системы выступила команда КРОК Иммерсивные технологии — бизнес-подразделение ИТ-компании КРОК.

Тренажер расположился в учебном классе Пермского филиала «УРАЛХИМ» и состоит из аппаратного блока на базе системы виртуальной реальности HTC Vive Pro и, разработанного экспертами КРОК, программного обеспечения. В состав виртуального тренажера вошли два сценария. Первый – вывод в ремонт комплектного распределительного устройства (КРУ) 6кВ первой секции шин распределительной подстанции №15 (РП15). Второй – ввод этого оборудования в работу.

Эксплуатация таких электроустановок, как КРУ, требует от персонала высокой квалификации и точных действий. Ошибки в работе с подобным оборудованием могут иметь неблагоприятные последствия для всего предприятия – от вынужденных простоев оборудования и, соответственно, финансовых издержек до несчастных случаев среди полевых сотрудников. Перед тем, как получить допуск к проведению оперативных переключений в электроустановках, электромонтер изучает большое количество теоретического материала, а практиковаться в реальной жизни может лишь один раз в год во время плановых остановочных ремонтов. При помощи VR-тренажера отрабатывать и доводить до автоматизма навыки можно каждый день, что напрямую влияет на скорость и качество обучения, а также способствует снижению показателя LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности).

«Процесс подготовки дежурного электромонтера длительный и может занять до трех лет. Отработка навыков на работающем оборудовании, находящемся под напряжением 6 кВ, крайне опасна для жизни и здоровья электромонтера и несет риски для производственного процесса. В реальности это можно делать лишь во время плановых остановочных ремонтов, которые бывают один раз в год. К этому моменту дежурный электромонтер должен уже идеально знать все бланки переключений и выполнять работы безошибочно. Виртуальный тренажер должен помочь в процессе обучения», – отметил Илья Карандашов, начальник электроцеха филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сценарии тренажера включают 14 глав, каждая из которых содержит определенный объем организационных и оперативных мероприятий, к примеру «подготовка к выводу в ремонт и ввод в параллель». Общее время прохождения всех глав по сценариям занимает от четырех до шести часов непрерывной работы в формате тестирования на виртуальном тренажере.

Также в тренажере предусмотрено формирование отчетов о пройденном обучении и тестировании. Результаты автоматически отправляются на почту руководителю в формате таблицы Excel вместе с видеозаписями обучающих сессий, чтобы была возможность провести разбор по итогам пройденного обучения или аттестации. Отчет включает в себя оценку по ряду параметров – от выбора СИЗ до последовательности действий в рамках оперативных мероприятий. Управление тренажером осуществляется из панели администратора, где можно выбирать сценарии и отдельные главы, назначать обучение конкретному электромонтеру, выдавать права доступа и выгружать статистику за любой период.

В 2021 г. планируется развитие системы и масштабирование тренажера новыми сценариями.