Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

HeadHunter внедрил Group-IB Preventive Proxy — умную защиту от вредоносных ботов

Безопасность Стратегия безопасности Техническая защита Интернет Веб-сервисы Интеграция Внедрения

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, и HeadHunter, платформа онлайн-рекрутинга, сообщают об успешном внедрении решения Preventive Proxy для выявления и блокирования вредоносной бот-активности.

«HeadHunter довольно давно сталкивается с вредоносными ботами, однако, начиная с 2019 г., мы стали наблюдать рост их активности. Потенциальная опасность состоит в том, что боты пытаются подбирать пароли к учетным записям пользователей сайта, неправомерно скачивают контент, могут ограничить работоспособность ресурса, перегрузив его бот-запросами. Мы придерживаемся превентивного подхода по всем направлениям кибербезопасности и это позволяет нам не допускать критических инцидентов, связанных с компрометацией инфраструктуры, утечкой данных, а также иных рисков финансового или имиджевого характера», – отметил директор департамента специальных проектов HeadHunter Виталий Терентьев.

В последнее время злоумышленники используют все более совершенных ботов, эмулирующих поведение пользователей, в результате чего вычислить ботов становится сложнее. Международные аналитики Forrester включили «плохих» ботов в топ-5 самых актуальных киберугроз для Интернет-бизнеса. Используя свой опыт выявления и предотвращения мошеннических действий в веб- и мобильных каналах, Group-IB разработала Preventive Proxy — решение, предназначенное для борьбы с ботами и ставшее частью комплекса Fraud Hunting Platform, который ежедневно защищает 130 млн пользователей.

HeadHunter одним из первым в России внедрил «пилот» Group-IB Preventive Proxy. За одну неделю тестирования к сайту было 26,9 млн обращений, из них 1,1% выполнялся вредоносными ботами. Для сравнения: на запросы к hh.ru от легитимных ботов-поисковиков (Yandex, Google, Mail, Bing) приходилось менее 1%. Несмотря на высокую нагруженность рекрутинговой платформы, «пилотируемый» Preventive Proxy точно выявлял и блокировал вредосносную активность, при этом пропуская запросы от легитимных ботов, разрешенных платформой hh.ru.

По результатам пилотирования системы крупнейший игрок рынка онлайн-рекрутинга принял решение о добавлении Preventive Proxy в свой портфель антифрод-решений.

В целом, по данным Group-IB, до 60% активности вредоносных ботов приходится на Credential stuffing (атаки с использованием украденных учетных данных) и получение доступа к данным путем перебора паролей). Доля скрапинга (от англ. "scraping") — составляет 30%. Еще 10% приходится на остальные виды мошенничества.

Задача Preventive Proxy — комплексная защита сайтов, мобильных приложений и их пользователей от взлома учетных записей, сбора персональной информации из личных кабинетов, незаконного копирования авторского контента с сайтов, воровства файлов cookie, «нападений» на мобильный API и его несанкционированного использования.

Preventive Proxy можно внедрить в инфраструктуру веб или мобильного приложения, а также использовать его через облако Group-IB. «Умная» защита от ботов использует поведенческий анализ для выявления вредоносной бот-активности. Preventive Proxy, например, исследует поведение пользователя, чтобы оценить, кто выполняет те или иные действия в сети – человек или бот. Кроме того, решение собирает параметры браузера, приложения и устройства, защищая реальную пользовательскую сессию от повторного использования «плохими» ботами. При этом не блокирует запросы из доверенных источников или легальных ботов.

Функционально Preventive Proxy состоит из нескольких блоков и является частью комплексной системы Group-IB Fraud Hunting Platform. С момента загрузки первой страницы веб-ресурса или запуска мобильного приложения, модули Web Snippet и Mobile SDK собирают и передают в серверную часть системы поведенческие характеристики пользователя и окружения, в котором исполняется мобильное или веб-приложение. Preventive Proxy проверяет наличие, корректность и уникальность токенов доступа на запросах с устройства пользователя, и на их основе принимает решение о наличии бот-активности.

Другие материалы рубрики

«Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

«Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных

Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы»

Что вы должны знать про BPM

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Техноблог

Как избежать обновлений, которые сломают ваши устройства?

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online