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Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152. Gametation — амбициозная команда из Дании, создавшая международную платформу для предоставления услуг геймификации для бизнеса. Компания использует теорию и технологии геймификации, чтобы привлекать покупателей и влиять на их поведение, наращивая продажи. Благодаря Gametation покупатели чаще контактируют с брендом, охотнее участвуют в его активностях и переходят в категорию лояльно настроенной аудитории.

Поскольку услугами Gametation пользуются в том числе и российские компании, датчанам необходимо было привести свою ИТ-инфраструктуру в соответствие с требованиями российского законодательства. Они достаточно жёсткие — хранить данные граждан РФ можно только на территории России. Строить с нуля свой дата-центр ради хранения данных российских клиентов — невыгодно, неразумно и долго. Поэтому компания обратилась к облачным провайдерам, предоставляющим услугу защищённого хостинга.

Cloud4Y смог предоставить наиболее комфортные условия для сотрудничества, и после непродолжительного тестирования ресурсов в рамках услуги «Облако ФЗ-152» Gametation перенесла свой сервер в облако корпоративного провайдера по модели IaaS. Решение «Облако ФЗ-152» спроектировано специально для того, чтобы позволить клиентам хранить персональные данные в защищённом облачном контуре, соответствующем требованиям ФЗ-152 и получивший аттестат соответствия по защите ПДн до 1-го уровня защищенности включительно.

Помимо защищённости персональных данных, для сервиса крайне важны были скорость и безболезненность миграции. Это объясняется тем, что бизнес-процессы Gametation напрямую влияют на активность миллионной аудитории компаний-клиентов. Остановка означает паузу в уже идущих рекламных кампаниях, что недопустимо. С Cloud4Y миграция прошла быстро и без сбоев. Дополнительно Gametation приобрела лицензии на необходимое для работы ПО.

Работа с облаком позволяет Gametation успешно справляться с пиковыми нагрузками во время проведения масштабных проектов по геймификации, и при этом экономить на ИТ-инфраструктуре, поскольку в «спокойный сезон» платить за высокопроизводительное оборудование им не требуется.

Также благодаря переходу на облачную платформу Cloud4Y сервис по геймификации полностью соответствует требованиям законодательства о хранении данных россиян в РФ. Это позволяет Gametation и дальше работать на территории РФ.

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