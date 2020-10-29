Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию

Coobic заключила контракт с дистрибьютором ENN ESS Trades, одной из крупнейших частных компаний-импортеров детских товаров в Индии. В ноябре 2020 первая партия устройств и карточек с контентом отправится в Нью-Дели.

На первом этапе Coobic поставит 500 колонок и порядка 20 тысяч карточек с образовательным и развлекательным контентом, в дальнейшем количество экспортируемой продукции будет расти. Дистрибьютор планирует реализовать ее в преддверии национального праздника Дивали, Рождества и Нового года. Предоплата в 30% уже поступила на российский счет компании.

Coobic.ai запущен весной 2019 года как IoT-проект в области геймификации образования и развлекательного контента для детей. Сoobic — умная колонка для детей в возрасте от 3 до 10 лет. Устройство работает до 5 часов без подзарядки, оборудовано NFC–модулем и подключается к Wi-Fi для скачивания контента.

В период с 2019 по 2020 год компания привлекла два раунда инвестиций, общая сумма, которых составила 17,5 млн. рублей. С последнего привлеченного раунда стартап вырос в 8 раз, вышел на самоокупаемость, в сентябре прибыль компании превысила 3 млн.

Помимо самого гаджета, Coobic.ai производит и адаптирует образовательный и развлекательный контент для детей. Играть с колонкой очень просто, ребенку достаточно поднести кубик к карточке с RFID-метками и Coobic предложит взаимодействие: расскажет интересный факт о животных голосом Николая Дроздова, начнет обучение английскому языку по популярной методике Because Book Екатерины Нигматулиной, прочитает сказки из подборки студии книгозаписи «Ардис». Cейчас на сайте Coobic.ai доступно более 30 обучающих курсов, сказок и игр. А общее время звучания загруженного на устройство контента более 35 часов.

В случае успеха и высокого спроса на умные колонки, Сoobic.ai планирует разместить локальное производство устройств в Индии, для более удобного масштабирования и сокращения длины последней мили. Для решения этой задачи российское представительство компании всерьез настроено автоматизировать производство, сильно упростив количество ручной работы (с нескольких десятков до 3-5 операций). Под открытие нового производства в Индии компания планирует привлекать следующий раунд инвестиций.

По оценке J’son & Partners мировой рынок EdTech составляет $200 млрд, имея среднюю скорость роста 14%. Эти данные основаны на ежемесячном появлении более 100 новых стартапов EdTech.