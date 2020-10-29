НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края

Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Забайкальского края на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Основная функция площадки — формирование системы непрерывного профессионального обучения граждан, соответствующего стандартам WorldSkills. Проект призван сформировать рынок образовательных услуг и сократить уровень безработицы в крае.

Платформа помогает изучать рынок труда, определять актуальные профессии, необходимые для развития экономики региона, и на базе собранной информации конструировать образовательные программы и модули для переподготовки и повышения квалификации граждан с целью их дальнейшего трудоустройства. Система включает модули для проверки и тестирования знаний, проведения занятий в офлайн и онлайн-форматах.

Платформа ЦОПП предполагает взаимодействие пяти сторон: граждан, образовательных учреждений, преподавателей, работодателей и ответственных госструктур. В «Личном кабинете» каждый обучаемый получает индивидуальные рекомендации и выбирает необходимую ему программу, контролирует учебный процесс, ищет вакансии и отслеживает отклики на них. Образовательные учреждения публикуют информацию о курсах, принимают заявки на обучение, формируют учебные курсы и управляют деятельностью преподавателей. Также школьники, зарегистрированные на платформе, могут пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по программам. Педагоги разрабатывают цифровые обучающие материалы, формируют группы, проводят занятия (в том числе онлайн), ведут электронный журнал и собирают рейтинги. Работодатели в «Личном профиле» разрабатывают требования к курсу, получают предложения от образовательных учреждений, просматривают профили потенциальных кандидатов и публикуют вакансии. С помощью системы госслужащие формируют отчеты по программам обучения, результатах обучения и актуальным профессиям. Уже сегодня платформа готова принять более 4 тыс. пользователей.

Информационная система обладает кастомизированным интерфейсом, позволяет выгружать различные формы аналитической отчетности и онлайн-статистики. В системе настроены различные механизмы уведомлений и обмена сообщениями.

«Наша задача, как регионального оператора, обеспечить востребованность профессий согласно потребностям отраслей региональной экономики и создать долгосрочный кадровый резерв. Цифровая платформа помогает нам осуществлять мероприятия по профессиональной ориентации граждан и обеспечивает им доступность всех видов образовательных ресурсов. На новой платформе работает сервис онлайн-обучения, что особенно актуально в нынешнее нестабильное время, вызванное пандемией», – сказала Нина Номоконова, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края.

«Цифровая платформа разрабатывалась в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», она полностью соответствует требованиям импортозамещения. Важной задачей стало обеспечение необходимого уровня защиты данных, в том числе персональных. Платформа обладает высокой производительностью и масштабируемостью, достаточно просто интегрируется с внешними системами и сервисами. Убежден, появление таких платформ во всех регионах России — правильный шаг государства в реформировании дополнительного профессионального образования и решения вопросов безработицы и потребности в кадрах», – отметил Антон Чехонин, генеральный директор НОРБИТ.