Cisco представила изменения партнерской программы

Cisco объявила о крупнейших за прошедшее десятилетие изменениях в работе с партнерами: создается новая единая, унифицированная партнерская программа, в которой будет учитываться и вознаграждаться специализация партнеров при работе с заказчиками. Одновременно Cisco запустила новую цифровую платформу, которая станет единым источником для всего, что может потребоваться партнерам в ходе сотрудничества.

«Цифровая трансформация ускоряется невиданными темпами, и наши программы и платформы должны отражать оптимальные для нас и для партнеров методы взаимодействия, — сказал Оливер Тушик (Oliver Tuszik), старший вице-президент Cisco. — Предлагаемые изменения упростят участие в программе и дадут Cisco и партнерам возможность повысить маневренность, конкурентоспособность и прибыльность. Что бы ни случилось в будущем — мы будем готовы».

В ближайшие 12—18 месяцев Cisco упростит структуру партнерской программы и скомпонует в единое целое около десяти отдельных программ. Участники новой программы New Cisco Partner Program получат больше возможностей для дифференциации по разным направлениям своего бизнеса — от классической перепродажи и предоставления управляемых услуг до разработок и консалтинга.

«Пандемия еще больше усилила процессы трансформации наших партнеров, направленные на предоставление бизнесу управляемых услуг и сервисов SaaS, на разработку приложений и проектов автоматизации на платформах Cisco, на создание полной потребительской ценности по всему жизненному циклу, — сказал Марк Сёрплас (Marc Suplus), вице-президент по стратегии, планированию и программам. — Мы сделали решительный шаг, уничтожив барьеры, разделявшие участников разных программ, и предоставили партнерам большую свободу выбора и преобразований по всем направлениям бизнес-взаимодействия с Cisco».

В основе новой программы лежат четыре ключевые специализации партнеров Cisco: «интегратор» (Integrator), «провайдер» (Provider), «разработчик» (Developer) и «консультант» (Advisor). Партнеры могут выбирать любые специализации в любом сочетании, наиболее соответствующие их бизнесу. Золотой сертификат Cisco Gold остается краеугольным камнем новой программы, при этом совершенствуются уровни Premier и Select, с тем чтобы партнеры при работе с заказчиками имели необходимую степень свободы для дифференциации. Действующим партнерам не придется заново вступать в новую программу: она разрабатывалась с учетом их долговременного сотрудничества и глубокого опыта взаимодействия с Cisco.

Основные особенности новой программы New Cisco Partner Program. Стимулирует маневренность партнера, учитывая различные направления взаимодействия с заказчиками (дистрибуция, управляемые услуги, разработка, консалтинг). Cisco не ставит партнеров в жесткие рамки и не ограничивает демонстрацию ими своих уникальных возможностей.

Повышает конкурентоспособность на рынке, раздвигая границы традиционного дистрибьюторства и предлагая продемонстрировать свой опыт в области управляемых услуг, разработок и консалтинга. Предлагает партнерам новые возможности увеличить прибыльность за счет перехода от обслуживания жизненного цикла продукта к модели подписок (recurring customer value). Так как регулярный доход необходимо получать в течение всего жизненного цикла, ключевой является специализация по работе с заказчиками Customer Experience Specialization. Она будет засчитываться в специализациях Integrator и Provider и станет необходимой для получения статуса Gold Integrator в конце 2021 г.

Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет единым источником для всего, что может потребоваться партнерам при работе с Cisco. Платформа Partner Experience Platform (PXP) повышает качество сотрудничества и продвигает корпоративную культуру Cisco, в которой партнер стоит на первом месте. Платформа поможет партнерам совместно работать в подключенной экосистеме, вместе с Cisco заниматься совместными разработками и продажами.

«PXP — это готовая к будущему платформа, которую мы разработали вместе с партнерами, — сказал Йосе ван-Дейк (Jose van Dijk), вице-президент Cisco по операциям и работе с партнерами. — Нашей целью было создать новый цифровой канал и обеспечить цифровую маневренность партнеров на протяжении всего жизненного цикла партнерства».

PXP объединит на единой цифровой платформе более 100 инструментов, приложений и порталов, помогая партнерам ориентироваться и служа единым источником всего необходимого. Продуктивность. Новая платформа ускорит подключение партнеров к программам и расширит возможности продаж вместе с Cisco. Развитие и прибыльность. PXP предложит партнерам аналитические сведения для использования новых возможностей, оптимизации премиальной системы и мониторинга производительности партнеров.

Обновления, которые будут предлагаться в течение года, включают возможности сопоставительного анализа, ускоренные зачисление и адаптацию, а также цифровое сообщество для совместной работы партнеров.

Изменения в партнерской программе будут вступать в силу во всем мире в течение 2021 г. Платформа Partner Experience Platform (PXP) будет доступна всем глобальным партнерам с 30 ноября 2020 г.