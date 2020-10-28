Cisco и OCS помогают клиникам в борьбе с COVID-19

OCS и Cisco на безвозмездной основе компании поставили оборудование для локальных вычислительных сетей в семь столичных клиник, что позволит обеспечить более качественный доступ в интернет как персоналу клиник, так и пациентам.

Благотворительный анти-COVID-проект Cisco и OCS составили коммутаторы Cisco Catalyst, маршрутизаторы Cisco ISR и точки доступа Wi-Fi Cisco Air. Перечень необходимого оборудования, требования к нему и специфику интеграции в существующие сетевые инфраструктуры с каждой клиникой отдельно проработала представитель Cisco Яна Лобанова. Для внедрения были подобраны продукты локального производства, собранные на заводе Cisco под Тверью – за счет этого поставку организовали крайне оперативно.

В проекте смогли поучаствовать и почти все службы OCS, так как дистрибьютор взял на себя всю операционную часть процесса – от закупки оборудования до доставки на объекты и документального оформления. Как сказала Наталия Телегина, руководитель группы развития партнеров Cisco: «Пусть это не медицинское оборудование, но это оборудование, которое поможет клиникам оказывать больным помощь быстрее и качественнее. А этот проект поможет нам самим в будущем более четко видеть возможности как помочь кому-то и этим сделать мир немножечко лучше».

«Cisco прикладывает максимум усилий для того, чтобы помогать российским медицинским учреждениям в период пандемии. В частности, вместе с партнерами за последние месяцы мы бесплатно предоставили сетевое оборудование десяткам больниц по всей России, - сказала Наталья Мишина, директор по работе с партнерами Cisco в России. – Часто сеть становится незаменимым помощником в лечении больных COVID-19. Больницы делят свое пространство на зоны, между «красной» и «зеленой» зонами нет свободного сообщения из-за опасности заражения. Необходимо при этом сохранять связь между ними в электронных системах, отправлять результаты анализов, да и просто дать связь оторванным от родных врачам и пациентам. Выделенное нами совместно с OCS оборудование помогает больницам справляться со всеми этими задачами, а также способствует развертыванию телемедицинских сервисов».