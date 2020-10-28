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БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге

Интеграция Внедрения

БМВ Банк и компания «Центр Финансовых Технологий» подписали договор о сотрудничестве. В ближайшей перспективе БМВ Банк осуществит замену используемой АБС на информационный банковский комплекс ЦФТ-Банк, который будет размещаться на мощностях ЦОД ЦФТ. Вендор возьмет на себя поддержку пользователей системы ЦФТ-Банк, сопровождение и развитие системы, обновление ПО в соответствии с требованиями законодательства.

БМВ Банк представляет в России BMW Financial Services – финансовое подразделение BMW Group. Банк ориентирован на реализацию в России программ розничного и корпоративного кредитования официальных дилеров BMW. Выбор в пользу системы ЦФТ БМВ Банк сделал в результате тендера по выбору технологического решения для комплексной автоматизации бизнеса.

Система ЦФТ-Банк максимально отвечает требованиям автобанка по уровню реализованной функциональности, свойствам масштабируемости. На базе АБС ЦФТ в БМВ Банке будут автоматизированы ключевые бизнес-процессы. Аутсорсинговая модель использования системы ЦФТ-Банк обеспечит финансовой организации возможность в короткие сроки перейти на новое ПО, оптимизировать затраты на ИТ в будущем. Гибкость системы позволит новому партнёру ЦФТ оперативно реагировать на изменения в бизнес-процессах и условиях рынка, быстро наращивать функциональность системы, динамично создавать новые продукты и формировать новые предложения для клиентов.

В настоящее время в БМВ Банке реализуется активная фаза проекта внедрения системы ЦФТ-Банк.

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