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Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Банк ДОМ.РФ автоматизировал процессы продаж и ИТ с помощью российской CRM-системы Creatio от компании «Террасофт». Об этом в ходе своего выступления на конференции ACCELERATE Global 2020 рассказал руководитель направления ИТ Банка ДОМ.РФ Максим Крицкий.

Главной особенностью проекта стало использование минимальных ресурсов для его реализации: над внедрением системы работала команда из трех сотрудников банка – аналитика, разработчика и руководителя проекта. Опыт специалистов и возможности системы Creatio позволили выполнить поставленные задачи собственными силами команды.

На базе данной платформы специалистам Банка ДОМ.РФ удалось реализовать омниканальную систему коммуникаций с клиентами, настроить процесс продаж, оптимизировать работу с CRM-кампаниями, внедрить чат-платформу, интегрировать работу компании с дистанционными каналами привлечения клиентов, настроить оперативную отчетность, а также модернизировать службу поддержки. Сейчас масштаб проекта увеличивается, а вместе с ним и команда внедрения.

По словам Максима Крицкого, система Creatio была выбрана по нескольким ключевым параметрам: возможность настройки большой части функционала без использования программирования, небольшая стоимость владения системой, а главное – ПО должно быть отечественным. В итоге, на данную систему были переведены бизнес-процессы не только банка, но и других компаний ДОМ.РФ. В частности, на ее базе были объединены службы поддержки банка и ДОМ.РФ.



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