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Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Uma.Tech и G-Core Labs обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию Лиги Чемпионов 2020, в т.ч. финала престижного состязания, в котором встретились «Бавария» и «ПСЖ». Во время главного матча турнира, интернет-вещание которого проходило на порталах спортивного телеканала «Матч ТВ» и Sportbox.ru холдинга «Газпром-медиа», объединённые мощности выдержали рекордные пики трафика.

Uma.Tech регулярно открывает новые точки присутствия своей сетевой инфраструктуры, а также придерживается открытой политики в выборе транзитных операторов и развивает пиринговые партнёрства. В то же время, по словам Петра Виноградова, технического директора Uma.Tech, с ростом количества медиа-проектов и зрителей интернет-вещания «Газпром-медиа» и Uma.Tech столкнулись с необходимостью существенного увеличения мощности сети доставки контента как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, ведь более 3-х десятков каналов, радиостанций и порталов холдинга смотрят, слушают и читают люди по всему миру.

«Именно поэтому с 2018 г. мы развиваем партнёрство с компанией G-Core Labs, обладающей высокопроизводительной сетью доставки контента не только на территории России и СНГ, но и во всех важных для нас странах и регионах мира. Объединяя наши технологические возможности, мы эффективно распределяем даже самые серьёзные нагрузки – как правило, с ними мы сталкиваемся в периоды ключевых футбольных событий (финалы Чемпионата мира, Лиги чемпионов, Лиги Европы) либо каких-то крупных премьер фильмов и сериалов», - отметил CTO Uma.Tech.

«Мы рады помогать холдингу «Газпром-медиа» и компании Uma.Tech в работе над самыми масштабными и ответственными вещательными проектами. Сетевая инфраструктура G-Core Labs является рекордсменом Книги Гиннесса и насчитывает более 100 точек присутствия, расположенных в 65 городах на всех континентах мира. Наша сеть представлена в США, Канаде России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Индии, Китае, Бразилии, Аргентине, Австралии, ЮАР и многих других странах», - сказал Михаил Шурыгин, генеральный директор компании G-Core Labs в России.

Сеть доставки контента G-Core Labs готова к любым пиковым нагрузкам и, по данным Citrix, независимой системы мониторинга и оптимизации производительности CDN, является одной из лучших сетей в Европе, России и СНГ в области производительности по следующим параметрам: лучшая пропускная способность, лучшее время отклика и лучшее время загрузки файлов.

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