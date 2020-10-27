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SUSE поможет NVIDIA внедрять Искусственный интеллект от периферии до ЦОД и облака

Интеграция Внедрения Облака SUSE

В компании SUSE объявили о поддержке платформы NVIDIA EGX AI — комплекса программно-аппаратных решений, оптимизированных для построения систем искусственного интеллекта различного назначения. EGX AI стала воплощением выдвинутой в NVIDIA концепции независимых (disaggregated) сред ИИ.

Решение позволяет развертывать системы ИИ без привязки к уже доступным ресурсам соответствующего плана — там, где это необходимо согласно требованиям заказчика, на периферии, в центрах обработки данных и в облаке.

Ядро платформы, помимо аппаратных ускорителей ИИ, составляют программные инструменты и заранее обученные модели, рассчитанные на применение в различных отраслях.

Таким образом, SUSE вошла в число партнеров NVIDIA, обеспечив поддержку EGX AI в своих решениях, и будет предоставлять программно-определяемую и аппаратную инфраструктуру для построения, защиты и поддержки решений на базе ИИ.

В частности, в соответствующих проектах можно будет задействовать операционные системы SUSE Linux Enterprise Server (SLES) и SLES for ARM, которые наряду с процессорными архитектурами x86 и aarch64 поддерживают блок ускорения обработки данных (data processing unit, DPU) NVIDIA Bluefield-2, входящий в состав платформы EGX AI.

Поддержка графических процессоров NVIDIA реализована в SUSE Linux Enterprise High Performance Computing — ОС для организации среды параллельных вычислений, рассчитанных на рабочие нагрузки ИИ и машинного обучения. С платформой ИИ NVIDIA также можно будет применять SUSE Manager – решение для управления инфраструктурой на базе оборудования x86_64 и aarch64, которое позволяет администрировать Linux, гипервизоры, контейнеры, платформы Интернета вещей и облаков. Еще одним компонентом решений на основе EGX AI может быть SUSE CaaS Platform, самостоятельное решение для оркестрации контейнеров, выполненное на базе Kubernetes.

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