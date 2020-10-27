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«РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали

Интеграция Внедрения

АО «РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию «Ростех») совместно с российской компанией ООО «ВидеоМатрикс» (резидент Сколково) успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа автоматизированного рабочего места финальной инспекции стальных листов для челябинского металлургического производства. Целью испытаний, проводимых с начала августа 2020 г., являлось определение пригодности АРМИЛ, другими словами Vmx системы на базе машинного зрения и искусственного интеллекта, к опытно-промышленной эксплуатации.

Специалисты технической приемки, расположенной на производственной площадке в г. Челябинск, совместно с разработчиками Videomatrix в течение трех месяцев проводили обучение нейронной сети для повышения точности определения дефектов. На основании результатов испытаний было установлено, что Автоматизированное Рабочее Место для Инспекции Листов (АРМИЛ) соответствует требованиям технического задания АО «РТ-Техприемка» на выполнение работ по разработке, изготовлению и поставке его прототипа для металлургических производств.

«Комплекс АРМИЛ на базе искусственного интеллекта для контроля качества стали доказал свою эффективность и работоспособность на протяжении всего срока испытаний, поэтому мы готовы перейти к следующему этапу, а именно к опытно-промышленной эксплуатации данной установки и демонстрации ее возможностей потребителю. Отмечу, что в результате испытаний и обучения система смогла распознать 97 % более 20 видов дефектов», – отметил первый заместитель генерального директора Денис Конончук.

На данный момент программно-аппаратный комплекс контролирует качество коррозионностойкой стали ВНС-9-Ш, разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ). Она применяется для изготовления компонентов несущей системы российских вертолетов.

Программно-аппаратный комплекс совмещает искусственный интеллект, нейросетевые технологии и компьютерное зрение. Для еще большей точности работы системы, необходимо дополнительное обучение и увеличение объема статистических данных в дата-сете. Специалисты технической приемки будут продолжать сканирование листов марки ВНС9-Ш для дальнейшего сбора информации по дефектам и самообучения системы до конца 2020 г.

Инициатором решения, конструктором архитектуры и оператором внедрения программного обеспечения является АО «РТ-Техприемка». В основе решения лежит программное обеспечение для высокоскоростной серверной промышленной видеоаналитики Vmx Dequs. АРМИЛ как программно-аппаратный комплекс является собственным ноу-хау и разработкой компании ООО «Видеоматрикс».



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