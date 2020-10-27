Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура

Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen первым из российских операторов дата-центров вышел на рынок Юго-Восточной Азии, развернув облачный кластер в Сингапуре. Теперь все перспективные продукты, создаваемые R&D-центром Oxygen в Москве, автоматически становятся доступны для российских и иностранных клиентов компании в Юго-Восточной Азии.

Площадкой для размещения стал дата-центр China Mobile, который был запущен в середине 2019 года и считается самым современным на сегодняшний день в регионе. Общее количество подведенного электричества в ЦОДе – более 20 мВа, площадь – 17,5 тыс. кв. м. Заявленный уровень надежности – Tier III+.

При строительстве платформы Oxygen выбраны передовые технологии и решения: мощные серверы Dell с высокопроизводительными процессорами (3,4 ГГц), системы хранения данных NetApp на быстрых флеш-накопителях и сетевое оборудование Cisco Systems. В качестве платформы виртуализации выступает программный комплекс VMWare: vSphere 6.7 и vCloud Director 9.7. Общая емкость на первом этапе составила 1320 процессорных ядер и 200 Тб хранения.

Базовая услуга платформы – пакет продуктов Iaas (Infrastructure as a service). На сегодня Oxygen предлагает полный спектр продуктов этой линейки: предоставление виртуальной инфраструктуры, удаленный облачный backup, объектно-ориентированное хранение S3, все типы хранения storage as a service, контейнерная виртуализации k8S и др. В платформу интегрированы все необходимые инструменты DRP. Фактически, заказчики получили катастрофоустойчивую инфраструктуру, которая дублируется одновременно в Москве и Сингапуре.

Инструменты и продукты, предоставляемые из облака в Сингапуре, будут востребованы клиентами уровня enterprise, то есть крупными корпоративными заказчиками, уже работающими на азиатских рынках, а также российскими компаниями, которые планируют выход в этот регион.

«Сингапур является цифровым и географическим центром всей Юго-Восточной Азии. Здесь расположено информационное ядро большинства компаний, работающих в этом регионе. Это локация с либеральным законодательством, прозрачными правилами и условиями ведения бизнеса, а построенная здесь IT-инфраструктура соответствует максимально высоким требованиям по надежности, отказоустойчивости и функциональности. Для любой российской компании, запускающей проекты с географией присутствия от Вьетнама и Шри-Ланки до Индонезии и Филиппин, Сингапур также станет идеальным местом размещения. Компании смогут запускать тестовые среды в Москве, а потом мигрировать продукты в Сингапур, при этом оставляя в Москве резервные копии. Любая российская компания при выходе на рынок Юго-Восточной Азии сможет развернуть здесь свою IT-инфраструктуру, получит комфортную юрисдикцию, безопасность данных, более выгодное ценовое предложение и русскоязычную поддержку», - отметил Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen.

В дальнейшем компания Oxygen планирует на базе Iaas внедрять новые высокоинтеллектуальные продукты уровня приложений PaaS и SaaS. Также, помимо Сингапура, компания планирует выход на локальные рынки соседних стран.