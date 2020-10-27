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ФСТЭК России подтвердила сертификат СУБД «Ред База Данных»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» сообщила о том, что по результатам испытаний и проведению оценки соответствия средств защиты информации требованиям к уровням доверия вынесено положительное решение ФСТЭК России и переоформлен сертификат соответствия на средство защиты информации СУБД «Ред База Данных» (№2729 до 8 октября 2023 года).

Также в соответствии с главой IV Требований к уровням доверия в отношении средства защиты информации проведены испытания по выявлению уязвимостей и недекларированных возможностей продукта. РЕД СОФТ произвел ряд функциональных улучшений в продукте и устранил выявленные ошибки.

Сегодня СУБД «Ред База Данных» соответствует 4 уровню доверия согласно «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», утвержденных приказом ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131, что подтверждает возможность использования продукта на объектах КИИ 1 категории, в ГИС 1 класса защищенности, в АСУ ТП 1 класса защищенности, в ИСПД при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

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