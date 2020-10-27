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«1С-Рарус» завершила автоматизацию «Сладпрома» на базе 1С:ERP

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты самарского филиала «1С-Рарус» завершили автоматизацию склада и производства на базе 1С:ERP в «Сладпроме» (Фабрика печенья №1, ТМ «Сладкодаров»). Автоматизировано 120 рабочих мест одного из крупнейших производителей кондитерских изделий на отечественном рынке. С помощью системы 1С:ERP обеспечен точный учет сырья, материалов и полуфабрикатов, ускорилось формирование производственных спецификаций и подготовка управленческой и регламентированной отчетности.

«Кондитерская печенья №1» (ТМ «Сладкодаров») является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий на отечественном рынке и входит в тройку лидеров по производству овсяного печенья в России. Ассортимент фабрики насчитывает более 150 видов и наименований продукции, а изделия продаются практически во всех регионах страны: от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Благодаря высокому качеству выпускаемой продукции, соответствующему международным стандартам, предприятие сумело добиться высокого роста производства. Вместе с тем, росла потребность предприятия в совершенствовании существующих бизнес-процессов и внедрения новой автоматизированной системы для эффективного управления производством. Ранее для обработки заказов, планирования закупок сырья и материалов, формирования графика производства в компании использовалась информационная система собственной разработки. Складской, финансовый и бухгалтерский учет велись в отдельных базах. Данные были разрознены, что замедляло работу подразделений, было сложно планировать производство, контролировать остатки сырья и готовой продукции на складе.

Возникла необходимость создания единой базы учета для планирования, управления складом, производством и продажами. Необходимо было объединить работу подразделений, чтобы ускорить обработку входящих заказов, улучшить производственное планирование и организовать учет на складе. Также требовалось оптимизировать закупки и тем самым сократить потери, связанные с истечением сроков годности сырья и готовой продукции. Требовалось обеспечить точный учет сырья, материалов и полуфабрикатов, в соответствии с требованиями проводимых аудитов со стороны крупных ритейлеров, таких как X5 Retail Group и Auchan Holding. Ускорить формирование производственных спецификаций, усилить контроль за каждым этапом выполнения заказов, кроме того, необходимо было повысить точность расчета себестоимости, ускорить подготовку управленческой и регламентированной отчетности.

В результате изучения имеющихся на рынке предложений для создания комплексной информационной системы была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием 2», имеющая необходимый функционал. В качестве исполнителя работ по внедрению была выбрана компания «1С-Рарус» в Самаре, обладающая большим опытом в сфере автоматизации крупных производственных предприятий.

В рамках внедрения была решена одна из ключевых задач — обеспечение прослеживаемости партий сырья, использованных для производства каждой партии продукции. В системе отражается вся необходимая информация о товаре, в том числе дата производства, серия и срок годности. В результате на 20% сократились потери товара от порчи и брака.

Упростилась работа отдела продаж. Менеджеры владеют актуальными данными о складских остатках, это позволяет им в режиме реального времени резервировать продукцию на складе и формировать заказы на отгрузку. В системе оперативно отображается информация о взаиморасчетах с клиентами, об отгрузке товара и закрытии документов.

Все подразделения компании теперь работают в одной информационной системе в онлайн режиме. Это позволило исключить дублирование данных, работа отделов стала более согласованной и оперативной.

Значительно улучшилось планирование производства. Производство продукции и списание сырья и материалов на выпуск выполняются мастерами производственных цехов круглосуточно в онлайн-режиме.

В 1,5 раза повысилась точность расчета производственной себестоимости. Руководство получило возможность контролировать затраты на выпуск каждого вида продукции, анализировать структуру затрат и принимать меры к их снижению.

Выросла скорость сборки заказов, покупатели своевременно получают продукцию надлежащего качества в правильной комплектации. Отдел закупок теперь всегда располагает актуальной информацией об остатках на складе и текущих заказах на производство. Это помогает планировать заказы поставщикам. Появилась возможность оперативно контролировать своевременность оплаты сформированных заказов, что ускоряет поставки необходимого сырья и комплектующих.

Сурикова Ирина Ивановна, генеральный директор «Сладпрома», отметила: «Информационная система 1С:ERP помогла организовать работу всех подразделений нашего предприятия в единой системе. Оптимизированы процессы управления производством, система помогла решить проблемы с прослеживаемостью партий сырья, сократить порчу товаров и брак, также, удалось облегчить работу сотрудников многих подразделений, например, руководители могут контролировать затраты на выпуск продукции, снизив финансовые риски, а менеджеры сократили время на поиск актуальной информации на складе о товаре, теперь вся информация поступает в базу данных в режиме реального времени. Благодарим специалистов „1С-Рарус“ за своевременную помощь в автоматизации производства и взаимовыгодное сотрудничество».

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