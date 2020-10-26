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Simetra поможет СибАДИ готовить транспортных инженеров

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Компания Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, оснастила Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) академической версией программного комплекса PTV Vision Traffic Suite на 100 рабочих мест.

Программное обеспечение будет использовано как в учебном процессе для подготовки нового поколения российских транспортных инженеров, так и в научно-практической деятельности вуза. В частности, программные продукты PTV позволят представителям СибАДИ подготовиться к подаче заявок на участие в проектах по разработке комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) российских городов.

Высшие учебные заведения РФ, являющиеся членами Ассоциации транспортных инженеров, имеют возможность получить программное обеспечение PTV на специальных льготных условиях. При этом, академические версии ПО могут быть использованы только для обучения и научной деятельности.

PTV Vision Traffic Suite – программная среда, которая позволяет создавать транспортные модели городов и регионов, просчитывает окупаемость платных дорог, моделирует процессы оптимизации дорожного движения и светофорных циклов, продумывает мобильность работы общественного транспорта и прогнозирует управление людскими потоками на массовых мероприятиях.

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