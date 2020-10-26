Sabre и Google создают технологию искусственного интеллекта в туризме

Sabre Corporation объявила о совместной с Google разработке первой в отрасли технологической платформы на базе искусственного интеллекта (AI).

Технология, получившая название Sabre Travel AI, использует передовые разработки Google в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Она позволит клиентам Sabre быстро предоставлять наиболее актуальный и персонализированный контент, отвечающий потребностям современных путешественников, и откроет широкие возможности для роста доходов и прибыльности бизнеса. Sabre планирует интегрировать функционал Sabre Travel AI в ряд своих продуктов в начале 2021 года.

«Sabre Travel AI – это прорыв, меняющий правила игры, и мы гордимся сотрудничеством с Google. Вместе наши компании создают технологии, которые призваны переосмыслить подход к ведению туристического бизнеса и строить повторяемые, масштабируемые процессы на основе аналитических данных. Разработка Sabre Travel AI – это новая веха в нашей технологической трансформации и важный шаг в реализации стратегии персонализированного ритейла к 2025 году», – отметил Сундар Нарасимхан (Sundar Narasimhan), президент Sabre Labs.

«Создавая Sabre Travel AI, мы перестраиваем нашу платформу и переходим на облачные, управляемые данными технологии, которые можно интегрировать в существующие и будущие продукты Sabre. Объединяя инфраструктуру, возможности искусственного интеллекта и машинного обучения Google Cloud с глубокой экспертизой Sabre в сфере туризма и путешествий, мы разрабатываем решения третьего поколения, которые будут еще умнее, быстрее и экономичнее. Они станут первыми в своем роде в туризме», – добавил он.

Sabre Travel AI обеспечит технологические возможности следующего поколения, которые обогатят продукты Sabre для ритейла, дистрибуции и реализации услуг. Sabre Travel AI работает на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения Google Cloud, которые распознают, анализируют и прогнозируют поведение потребителей, используя информацию о покупках в реальном времени и комплексные отраслевые данные.

Эта революционная инновация призвана помочь авиаперевозчикам, агентствам, корпорациям, отелям и другим туристическим компаниям вывести на новый уровень свои стратегии ритейла и цифрового взаимодействия с клиентами. Они смогут обеспечить персонализацию сервиса, предоставляя путешественникам нужное предложение в правильное время и в подходящих каналах. Это будет способствовать повышению конверсии продаж и лояльности потребителей. Наряду с ритейлом, этот унифицированный подход позволит усилить дистрибуцию, а также внедрить решения Sabre Travel AI в аэропортах или мобильных приложениях, чтобы еще лучше обслуживать путешественников.

Ожидается, что в будущем клиенты Sabre смогут бесшовно интегрировать с Sabre Travel AI свои собственные разработки, получая таким образом новые конкурентные преимущества. Sabre Travel AI откроет им доступ к передовым облачным инструментам, которые позволят готовить и хранить наборы данных, дополнять их собственными и сторонними базами данных, быстро проводить тестирования в экспериментальной среде, создавать и развертывать собственные модели машинного обучения, оценивать их эффективность, быстро оптимизировать, внедрять и масштабировать новые решения.

Sabre Travel AI поможет ускорить цифровую трансформацию Sabre благодаря разработке важнейших продуктов и решений, ориентированных на текущие и будущие потребности ее клиентов. Компания подчеркивает, что ее стратегические партнеры, включая Google, не имеют права доступа или использования любых внутренних данных Компании и ее клиентов. Компания полностью управляет тем, каким образом эти данные хранятся в Google Cloud.

Sabre и Google Cloud объединили усилия в январе 2020 года. Их партнерство направлено на то, чтобы придумать, разработать и развернуть технологии, которые будут способствовать развитию экосистемы туризма. Sabre Travel AI – один из результатов этой работы. Со временем планируется внедрить эту интеллектуальную технологию во все продукты Sabre для омниканального ритейла, дистрибуции и реализации услуг.

«С самого начала стратегического сотрудничества с Sabre одной из наших главных целей было объединить таланты и технологии наших компаний для создания будущего индустрии путешествий, – отметил Роб Энслин (Rob Enslin), президент Google Cloud. – Sabre Travel AI полностью отражает стратегическое видение Google Cloud, которое заключается в тесном сотрудничестве с лидерами мнений в различных отраслях и использовании инновационных технологий Google Cloud для разработки революционных продуктов. Мы надеемся, что сегодняшний релиз станет первым из многих концептов, созданных благодаря нашему партнерству».

Sabre уже использует модели машинного обучения в зарекомендовавших себя продуктах, таких как динамическая доступность и динамическое ценообразование дополнительных услуг. В рамках партнерства с Google Компания намерена продолжить создавать инновации с использованием возможностей Sabre Travel AI и запустить новые решения для ритейла в начале 2021 года.