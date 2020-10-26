IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура»

Проектная команда, в которую вошли специалисты IBS, компании СЦАО и АПХ «ЭКО-культура», за четыре месяца создала единую информационную систему на базе «1С: ERP. Управление холдингом». Главной задачей было автоматизировать управленческий учет АПХ «ЭКО-культура», включающего в себя десятки юридических лиц. Проект позволил упростить сбор консолидированной отчетности по компании в целом, стандартизировать бизнес-процессы, повысить их аудируемость, улучшить качество данных и нормализовать НСИ.

«По некоторым отраслям, например, продажам, закупкам, бюджетированию и договорам, учет велся в отдельных базах, отчасти на устаревших конфигурациях 1С. Разрозненное информационное пространство не позволяло максимально эффективно управлять холдингом и не удовлетворяло потребностей бизнеса в количестве и качестве информации. Требовалась масштабная реструктуризация. Ситуация изменилась после смены стратегии развития ИТ в компании и запуска нескольких проектов на базе 1С. Одним из самых важных решений было создать единое информпространство для ведения управленческого учета», – сказал Игорь Гуль, директор департамента ИТ агрохолдинга «ЭКО-культура».

В рамках проекта команда специалистов в довольно сжатые сроки перевела сотрудников «ЭКО-культуры» от работы в нескольких информационных базах в единую систему «1С:ERP. Управление холдингом». Задача усложнялась из-за территориальной распределенности автоматизированных рабочих мест.

«Сейчас в системе работают несколько тысяч сотрудников из Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов России. Параллельно с реализацией проекта происходило наращивание производственной мощности холдинга, а также изменение структуры управления. Нам предстояло автоматизировать и облегчить аудируемость задач взаимодействия участников разных областей учета, организовать единую НСИ для всего холдинга, применяя гибкую методологию управления проектом — Agile. Мы успешно справились со всеми поставленными задачами», – отметил Егор Шумаков, руководитель проекта в IBS.

«Результаты проекта превзошли ожидания. Замкнутая система управленческого учета на порядок повысила эффективность бизнеса и ускорила внутренние процессы. Например, скорость получения управленческой отчетности увеличилась на 50%, обработки заказов и оказания услуг — на 20%, при этом длительность простоев оборудования сократилась на 30%. В дальнейшем единое информационное пространство на базе «1С:ERP. Управление холдингом» будет интегрировано с системой бухгалтерского учета», – добавил Игорь Гуль.