Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Геликон» внедрила help desk систему Okdesk

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний (ГК) «Геликон» упростила работу сотрудников сервисного центра, внедрив help desk систему Okdesk. Решение позволило компании при увеличении объема производства и продаж в два раза ускорить обработку клиентских обращений. Также теперь в этом процессе полностью исключена вероятность возникновения ошибок, которые связаны с человеческим фактором.

Для работы с клиентскими сервисными заявками «Геликон» использовала бесплатный help desk с ограниченным функционалом и собственную CRM-систему.

По мере увеличения объемов продаж сотрудникам сервисного центра компании стало неудобно работать в двух разрозненных решениях. Например, возникало все больше проблем в коммуникациях с клиентами, так как взаимодействие с ними происходило не в режиме «единого окна». В частности, сотрудникам ГК «Геликон» было трудно обмениваться с клиентами и другими отделами файлами (фотографии, сканы документов и т. д.). Для этого специалистам ГК “Геликон” приходилось использовать сторонние сервисы, что периодически приводило к ошибкам в процессах сервисного обслуживания.

Функций прежних решений также не хватало для получения аналитики по вопросам взаимодействия с клиентами и реализации необходимых интеграций для создания единого ИТ-ландшафта компании.

Чтобы повысить эффективность сервисного направления, компания внедрила российскую help desk систему Okdesk. Благодаря внедренному решению «Геликон» упростил и значительно ускорил работу менеджеров сервисного центра.

Теперь с помощью Okdesk они могут контролировать процессы прохождения сервисной заявки по всему жизненному циклу. Например, у сотрудников появилась возможность вводить новые статусы и режимы обработки заявок, контролировать сроки на различных стадиях выполнения обращений.

Кроме того, за счет Okdesk сотрудники сервисного центра компании стали тратить меньше времени на телефонные разговоры с клиентами, поскольку появились новые каналы взаимодействия с ними: telegram-бот, клиентский портал, мобильное приложение.

«В целом благодаря help desk системе Okdesk мы при увеличении объема производства сократили время на обработку сервисных обращений практически в два раза. Также наши сервисные специалисты при том же штате стали обрабатывать в три раза больше клиентских заявок, - отметил исполнительный директор ГК «Геликон» Александр Мосунов. - В будущем мы планируем интегрировать Okdesk с рядом других инфраструктурных сервисов. Тем самым собираемся сделать все процессы взаимодействия с нашими клиентами и партнерами максимально эффективными и прозрачными».

Другие материалы рубрики

CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг

Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи

Онлайн-конференция «ПРОSTOR 2020» соберет ведущих экспертов отрасли хранения данных

«Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

Что такое фаерволы и как они работают

ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Техноблог

Экологическая катастрофа быстрей случится от беспроводных зарядок, чем от обычных

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Показать еще

Наука

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online