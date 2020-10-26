ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP

ЕВРАЗ завершил основной этап создания единой системы отчетности EVRAZ Reporting System 2.0 на базе решений SAP. Новый ИТ-инструмент позволит компании оперативно формировать детальную отчетность производственных подразделений для каждого из дивизионов, а также получать ежемесячную консолидированную управленческую отчетность и отчетность по МСФО в более короткие сроки. Внедрение ERS уже позволило сократить формирование управленческой отчетности на восемь рабочих дней.

До внедрения системы для подготовки отчетности использовались данные из большого количества разрозненных источников. Цели создания новой системы на базе продуктов SAP – сократить сроки формирования отчетности, повысить качество и доступность аналитической информации, а вместе с этим и эффективность принимаемых управленческих решений.

С технической точки зрения новая система построена на нескольких компонентах. На базе хранилища SAP BW on HANA происходит сбор, трансформация и консолидация данных. Формирование и визуализация отчетности осуществляются с использованием решений SAP для бизнес-аналитики. В ходе проекта ускорились сроки подготовки отчетности по МСФО, кроме того, управленческая отчетность дивизионов компании была встроена в единый поток с МСФО. Данные по значительной части российских компаний группы теперь собираются автоматически, без ручных форм сбора данных. К результатам проекта компания относит также увеличение скорости обработки ad-hoc запросов и снижение трудозатрат на подготовку отчетности.

«Единая система отчетности ЕВРАЗа, реализованная с помощью решений SAP, позволяет сотрудникам компании экономить время на рутинные операции, уделять больше внимания и ресурсов анализу данных и бизнес-партнерству», – сказал Николай Иванов, вице-президент ЕВРАЗа по финансам.