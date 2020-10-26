«Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен»

«Айтеко» совместно с «Леруа Мерлен» реализовала проект по созданию телекоммуникационной инфраструктуры. Телефония на базе Cisco Business Edition 7000H развернута в 30 магазинах розничной сети «Леруа Мерлен», расположенных на всей территории России. В результате проекта экономия средств на телефонию составляет 30%. Также обеспечена высокая скорость реакции на запросы пользователей, возможность гибкого подключения и внедрения нового функционала.

До старта проекта в 2019 году вся телефония в магазинах «Леруа Мерлен» предоставлялась операторами сотовой связи как услуга для каждого объекта сети в отдельности. Всего в сети 107 магазинов» в более чем 60 городах России, и ежедневно они принимают около 28 тысяч звонков.

Из-за невозможности оказывать пользователям все необходимые услуги и сложностей с обслуживанием системы было принято решение о переходе на собственное оборудование, обеспечивающее доступность функционала телефонии для сотрудников магазинов и колл-центров. Пилотными объектами стали купленные в 2018 году «Леруа Мерлен» 12 магазинов «К-Раута» в Санкт-Петербурге: специалисты «Леруа Мерлен» интегрировали их в общую ИТ-инфраструктуру компании, наладили корректную работу телефонии. Удачное внедрение на пилотных объектах позволило тиражировать решение в других магазинах сети.

В результате проведенного тендера компания «Айтеко» предложила проект на базе Cisco Business Edition 7000H. «Леруа Мерлен» давно использует маршрутизаторы и другое оборудование сети передачи данных Cisco.

«Мы уже не в первый раз работаем с «Леруа Мерлен». Коллеги готовят серьезно проработанные технические требования и ожидают от участников тендера варианты, максимально соответствующие их задачам. Специалистам «Айтеко» удалось подобрать решение, подходящее «Леруа Мерлен» не только с точки зрения используемых технологий, но и оказавшееся наиболее оптимальным по стоимости приобретения и дальнейшего технического обслуживания», — отметил Максим Митрохин, директор по развитию бизнеса «Айтеко».

Работы в рамках проекта осуществлялись параллельно на всех объектах и заняли около трех месяцев. Команда «Айтеко» внедрила центральное ядро, обучила сотрудников «Леруа Мерлен» работе с системой, настройке и поддержанию ее в дальнейшем.

«Телефония на базе Cisco Business Edition 7000H обеспечивает высокую скорость реакции на запросы пользователей, дает возможность гибкого подключения и внедрения нового функционала. Можно использовать и видеосвязь, и телефонную связь, работать как с мобильными, так и со стационарными устройствами», — сказал Николай Дранчук, руководитель отдела ИТ Платформы, Домен Технологии «Леруа Мерлен».

Также в результате реализованного проекта сократилось количество оборудования и стоек для его размещения, уменьшилось количество электричества для обеспечения охлаждения и работы.

В состав централизованной телекоммуникационной инфраструктуры «Леруа Мерлен» в настоящее время входят: 17 виртуальных серверов, 3 хоста виртуализации. Число абонентов превышает 3500 человек.

В планах постепенный перевод и остальных магазинов на оборудование Cisco. При открытии новых и модернизации уже функционирующих магазинов телефония будет развертываться по типовому проекту, разработанному «Айтеко» и «Леруа Мерлен».

Компания «Айтеко» обладает большим проектным опытом по созданию сетевой инфраструктуры и глубокой экспертизой по работе с решениями Cisco. «Айтеко» и мирового производителя ИТ-оборудования компанию Cisco связывает многолетнее сотрудничество в интересах заказчиков. «Айтеко» обладает наивысшим партнерским статусом вендора — Gold Certified Partner — и набором специализаций: Advanced Data Center Architecture Specialization; Advanced Security Architecture Specialization; Advanced Collaboration Architecture Specialization; Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization, Collaboration SaaS Authorized Partner.