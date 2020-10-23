Yeastar представила АТС линейки PBX P-Series

Yeastar выпустила новую линейку PBX - P-Series. Новые PBX P-Series - это больше, чем АТС. Решение совмещает в одной системе голос, мобильность, присутствие, возможность совместной работы и множество других функций.

«Имея более чем десятилетний опыт, Yeastar формирует будущее коммуникаций в сегменте SME, - сказал Алан Шэн, CEO Yeastar. - Мы разработали новую линейку PBX, соответствующую самым смелым ожиданиям клиентов. С этим превосходным предложением мы сможем заполнить довольно значительную нишу решений UC для SME, что позволит клиентам повысить производительность и качество своей работы».

В скором будущем системы Yeastar P-Series будут расширены такими функциями, как видеоконференции, поддержка WebRTC и интеграция с системами CRM. Кроме того, станет доступной программная версия PBX P-Series, а также подписка на облачный сервис.

Yeastar P-Series PBX становится исчерпывающим решением для любых коммуникационных сценариев в сегменте SME.

«Функционал нового решения от Yeastar соответствует современным конвергентным PBX для более старшего сегмента от мировых лидеров, оставаясь при этом в ценовой категории SME. Это, безусловно, делает P-Series крайне привлекательным решением для клиентов. Мы приглашаем наших партнеров как можно скорее протестировать это решение и использовать его в своих проектах», - отметил Александр Мароко, эксперт компании CompTek.