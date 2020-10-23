Yandex.Cloud и «Ланит» создадут гибридные облака для государственных и коммерческих заказчиков

Yandex.Cloud и группа компаний «Ланит» подписали соглашение о стратегическом партнерстве по развитию гибридных облаков в России. Такое сотрудничество позволит государственным и частным компаниям применять технологии Yandex.Cloud и соблюдать при этом технические и нормативные требования, которые ограничивают работу публичных облачных платформ. Ограничения могут быть вызваны использованием приложений, для которых критична задержка при передаче данных, требованиями к локальной обработке данных, политикой безопасности.

В сентябре 2020 года платформа Yandex.Cloud представила решение для создания гибридных облаков. Программно-аппаратный комплекс, созданный на базе оборудования и технологий Yandex.Cloud, устанавливается в дата-центре заказчика и становится частью его собственной платформы для работы с данными и приложениями. Новый продукт интегрируется с локальными корпоративными системами хранения и обработки данных, а также с публичными облачными сервисами Yandex.Cloud. Гибридное облако расширяет возможности цифровой инфраструктуры заказчика и позволяет обеспечить соответствие стандартам безопасности с учетом специфики каждой конкретной компании.

Планируется, что «Ланит» будет встраивать продукты Yandex.Cloud в ИТ-ландшафт крупных корпоративных и государственных заказчиков. Интегратор проанализирует потребности заказчика, разработает варианты снижения затрат и спроектирует оптимальное решение, исходя из приоритетов бизнеса. Затем перенесет инфраструктуру на созданную платформу, будет поддерживать и модернизировать элементы ИТ-архитектуры, автоматизировать процессы DevOps и процессы работы с данными, а также обеспечивать соответствие требованиям государственных регуляторов к информационной безопасности. Кроме того, интегратор поможет реализовать дополнительные сервисы — перенести в облако прикладные системы и внедрить механизмы автоматизированного развертывания.

«Сейчас почти все предприятия активно применяют облачные технологии для своего бизнеса. Наш опыт показывает, что корпоративный и государственный сектора нуждаются в гибридных облачных решениях. Это подтверждается и мировыми тенденциями. Партнерство с Yandex.Cloud позволит нашим заказчикам в кратчайший срок запускать передовые цифровые сервисы и сконцентрировать ресурсы на развитии основной деятельности. Как системный интегратор мы готовы внедрять передовые подходы к работе с данными и технологии разработки приложений в интересах наших заказчиков, а также предоставлять техническую поддержку созданных решений», — сказал Мурат Маршанкулов, вице-президент группы компаний «Ланит» и управляющий директор компании ««Ланит-Интеграция».

«Партнерство Yandex.Cloud и «Ланит» позволяет корпоративным и государственным заказчикам получить доступ к высокотехнологичным сервисам, радикально снизить совокупную стоимость владения ИТ, а самое главное — получить платформу для реализации приоритетных направлений развития в сжатые сроки», — сказал Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud.