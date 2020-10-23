«ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак

«ВТБ Мобайл» подключился по MSS-модели к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center (ACRC) сервис-провайдера тиражируемых услуг безопасности Angara Professional Assistance. Подключение к новым сервисам – еще один шаг по усилению защиты клиентов от киберугроз, минимизации рисков для абонентов и оператора в целом.

В рамках сотрудничества с Angara Professional Assistance «ВТБ Мобайл» подключился к ряду сервисов по киберзащищенности. Среди них уникальная для России услуга по защите от сложных угроз и целенаправленных атак ACR Service AntiAPT&EDR на базе решений «Лаборатории Касперского» (Kaspersky Anti Targeted Attack, Kaspersky Endpoint Detection and Response), включающая инструменты комплексной защиты (EDR и защиту от APT в почтовом и веб-трафике). Помимо этого, компания подключила MSS-услугу по защите от DDoS-атак и эксплуатации злоумышленниками уязвимостей ресурсов, опубликованных в интернете (ACR service ANTI.DDOS+WAF). Использование сервисов из портфеля MSS-услуг позволило повысить уровень защищенности.

«Обеспечение высокого уровня информационной безопасности является обязательным условием не только в банковской сфере, но и в сфере связи. Решение о необходимости подключения к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center, использования облачных сервисов позволило в минимальные сроки и с хорошей эффективностью обеспечить еще более высокий уровень защищенности ИТ-инфраструктуры. Для нас это еще один инструмент для защиты абонентов от киберугроз. При этом компетенция, опыт и ресурсы привлекаемого центра позволят минимизировать затраты и трудовые ресурсы за счет передачи функций мониторинга и расследования инцидентов», – сказал Максим Шарков, генеральный директор «ВТБ Мобайл».

«Общество вступило в новую реальность – шеринг инструментов защиты от угроз информационной безопасности. Сервисные продукты Angara Professional Assistance позволяют компаниям использовать сложные интеллектуальные инструменты, умело противостоять злоумышленникам и не платить за это цену массового коробочного продукта. Мы рады сотрудничать с "ВТБ Мобайл", который обеспечивает сервисную модель в вопросах организации информационной безопасности в соответствии с лучшими практиками в области киберзащищенности в группе ВТБ. Готовы применять накопленный опыт в оказании сервисных услуг информационной безопасности», – отметила Оксана Васильева, руководитель Angara Professional Assistance.

Виртуальный оператор сотовой связи «ВТБ Мобайл» запущен в 2019 г. на базе сети и инфраструктуры Tele2. Сервисы «ВТБ Мобайл» доступны всем желающим, вне зависимости от того, являются ли они клиентами банка ВТБ.