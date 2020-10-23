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«Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию системы Smart Fraud Detection

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию системы Smart Fraud Detection, которая контролирует поведение сотрудников и выявляет атипичные действия при выполнении финансовых операций с помощью камер и микрофонов. Обрабатываются фото, видео и аудио данные, выявляются аномалии, создаются инциденты для дальнейшего расследования и новой настройки правил.

По фото и видео данным система аутентифицирует сотрудника и клиента, анализирует

эмоциональное состояние, определяет классы объектов в кадре. Так, например, система определяет фотографирование экрана по динамике позы сотрудника и детектированию телефона или фотоаппарата. По аудио данным система определяет тип помещения, количество говорящих людей, характер деятельности за компьютером (по паттернам работы на клавиатуре/мыши). Система распознает индивидуальную частоту голоса сотрудника и выявляет аномалии, например, - повышенную эмоциональность или нетипичный звуковой фон для конкретного сотрудника.

Система создает профиль каждого сотрудника с указанием подразделения, филиала, часового пояса и рабочего времени. При выявлении аномалии система показывает централизованную историю события по выбранному сотруднику. Так, по каждому сотруднику отслеживается работа в рабочее и нерабочее время, наличие и вид нарушений.

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