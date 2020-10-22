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VideoMost развернута в ВУНЦ военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

SPIRIT объявила о развертывании VideoMost в ВУНЦ академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.

В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров-слушателей оперативно-тактического уровня подготовки, а также курсантов. Также осуществляется целевая подготовка адъюнктов иностранных государств. Образовательную деятельность в составе академии ведут 25 факультетов, 115 кафедр, учебно-авиационные базы, научно-исследовательские центры и другие структурные подразделения. Научный потенциал составляют авторитетные учёные — среди них 121 доктор наук и профессор, 793 кандидата наук, 401 доцент и старший научный сотрудник.

Сервер видеоконференций VideoMost был использован для параллельного развертывания двух центров коммуникации для проведения совещаний администрации и сотрудников ВУНЦ Академии. С общим доступом – для всех, с возможностью подключения внешних пользователей. С ограниченным доступом – для проведения закрытых совещаний с участием лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

В результате внедрения VideoMost в коммуникационную систему образовательных учреждений все сотрудники получают доступ к HD видеоконференцсвязи, а так же к инструментам для совместной работы (демонстрация документов, электронная доска, персональный и групповой чат, загрузка материалов, проведение опросов и голосований и т.д.). При этом сервер находится под контролем организации, а не в облаке, и администрирование происходит только авторизованными пользователями, которые могут управлять правами и составом участников видеоконференций.

На базе сервера VideoMost можно в короткие сроки и с минимальными затратами на инфраструктуру развернуть систему коммуникаций не только для общения администрации школ, ВУЗов, учебных центров, но и обеспечить мгновенный доступ для всех обучающихся с их пользовательских устройств – ПК или мобильных. При этом онлайн занятия будут проходить на собственном ВКС сервере, тем самым сведены к минимуму риски спонтанного вторжения и нарушения учебного процесса со стороны посторонних пользователей, как это случается при использовании облачных сервисов зарубежных провайдеров. VideoMost удобно использовать как платформу для дистанционного образования как постоянно, так при вынужденных паузах в очном обучении.

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